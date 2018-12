Z myślą o rolnikach poszkodowanych wyniku suszy

Komisja Europejska przyjęła 19 września derogacje dotyczące niektórych zasad zazieleniania. Odstępstwa te dotyczą szczególnych zasad zazieleniania upraw ozimych i międzyplonów. Decyzja KE rozszerza również przyznane wcześniej odstępstwo od gruntów ugorowanych na Belgię i Francję. Przepisy te mają zastosowanie z mocą wsteczną, a zainteresowane państwa członkowskie zostały o nich wcześniej poinformowane.

Jak podkreśla Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa przyznane odstępstwa są wyraźnym dowodem zaangażowania Komisji Europejskiej we wspieranie rolników dotkniętych skutkami tegorocznej suszy oraz w pomoc w zapobieganiu dalszym problemom związanym z paszami dla zwierząt w miesiącach zimowych.

Derogacje mają zastosowanie do państw członkowskich, które o to wystąpiły. W odniesieniu do odstępstwa od gruntów odłogowanych to : Belgia, Dania, Estonia, Francja, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Finlandia i Szwecja. Natomiast w odniesieniu do międzyplonów i roślin ozimych to: Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, Francja, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Polska, Szwecja oraz Anglia i Szkocja.

Źródło: Komisja Europejska