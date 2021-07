Z jakimi uprawnieniami można prowadzić kombajn?

Żniwa już się rozpoczęły, a zatem na drogach i polach panuje wzmożony ruch m.in. dużych maszyn, jakimi są kombajny. O czym zatem powinien pamiętać kombajnista i jakimi uprawnieniami powinien się legitymować?

Kombajn zbożowy jako maszyna wolnobieżna nie wymaga posiadania specjalnego rodzaju prawa jazdy. Jak definiuje ustawa Prawo o ruchu drogowym w art.2 pkt.34, pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

Z kolei odpowiedź na pytanie, kto może poruszać się po drogach publicznych pojazdem wolnobieżnym, znaleźć można w Ustawie o kierujących pojazdami w art.6.1 pkt.11, który jako jedną z kategorii wymienia kategorię T uprawniającą do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Ponadto wspomniana wyżej Ustawa o kierujących pojazdami w art. 6.3 pkt.1 mówi również, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po drogach publicznych można kierować pojazdem wolnobieżnym, czyli również kombajnem, posiadając także kategorię B, C1, C, D1 lub D. Do poruszania się po drogach wystarczy zwykła kategoria B oraz oczywiście pozostałe.

Jednak poruszanie się po drogach to jedno, a obsługa kombajnu na polu to zupełnie inna kwestia. Tutaj potrzebny jest kurs kombajnisty, gdyż w razie ewentualnego wypadku jaki może się przytrafić w trakcie koszenia ubezpieczyciel może, i raczej na pewno to zrobi, zakwestionować zasadność wypłaty odszkodowania, jeśli kombajn był objęty ubezpieczeniem AC.

Na koniec warto jeszcze poruszyć kwestię ubezpieczenia OC. Kosząc samemu i we własnym gospodarstwie kombajn podlega pod ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa i można się nim legalnie poruszać po drogach. Jednak już w momencie, kiedy kombajnem pracuje operator nie związany z gospodarstwem, lub kosimy usługowo, potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie OC.