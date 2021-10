Z 3 promilami za kierownicą traktora. To musiało źle się skończyć

Do fatalnie wyglądającego wypadku doprowadził 41-letni traktorzysta, który w okolicach Słupska wsiadł za kierownicę ciągnika pomimo tego, że był kompletnie pijany.

Do zdarzenia doszło 7 października wieczorem na drodze pomiędzy miejscowościami Rumsko i Równo.

. W wypadku uczestniczył ciągnik rolniczy, który na łuku drogi przewrócił się, przygniatając jedną osobę. W wyniku wypadku osoba poszkodowana zabrana do szpitala – informują druhowie z OSP Główczyce.

Jak podaje serwis gp24.pl, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że traktorzysta nie dostosował prędkości do warunków na drodze i w celu uniknięcia uderzenia w drzewo, gwałtownie skręcił, co doprowadziło do przewrócenia się pojazdu wraz z przyczepą. Okazało się, że mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, za co zapewne po opuszczeniu szpitala odpowie przed sądem.

