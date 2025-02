Yamaha inwestuje w nowoczesne systemy oprysku, widząc w nich przyszłość rolnictwa

Jeśli do tej pory kojarzyliście japońską firmę Yamaha z doskonałymi motorami i silnikami oraz z równie znakomitym sprzętem muzycznym oraz audio, to mamy dobrą wiadomość. Yamaha wchodzi szturmem w rolnictwo i to na równie wysokim poziomie.

Yamaha Motor Co., Ltd. postanowiła rozwijać swój plan i zaangażowanie w rolnictwo precyzyjne poprzez przejęcie firmy Robotics Plus, nowozelandzkiego lidera w dziedzinie automatyzacji rolnictwa. To strategiczne posunięcie ma na celu rozwój autonomicznych rozwiązań oraz sztucznej inteligencji, co przyczyni się do zwiększenia efektywności, rentowności oraz zrównoważonego rozwoju w branży upraw specjalistycznych.

Yamaha Agriculture – Nowa era dla rolnictwa precyzyjnego

Przejęcie Robotics Plus stanowi fundament dla Yamaha Agriculture, Inc., nowej jednostki operacyjnej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która skupi się na rozwijaniu inteligentnych maszyn rolniczych. Robotics Plus kontynuuje w dalszym ciągu swoją działalność w Tauranga w Nowej Zelandii, zachowując kluczowe stanowiska i rozwijając swoje technologie, teraz oczko w głowie firmy Yamaha.

Współzałożyciel i dyrektor generalny Robotics Plus, Steve Saunders, podkreśla, że “to przejęcie stanowi dowód na siłę partnerstwa Yamaha i Robotics Plus, którego celem jest wspieranie hodowców poprzez innowacyjne, autonomiczne rozwiązania rolnicze”. Ale co to oznacza?

Prospr i inteligentne systemy oprysku

Jednym z flagowych projektów Robotics Plus jest Prospr – autonomiczny, wielozadaniowy pojazd hybrydowy, zdolny do wykonywania skomplikowanych operacji rolniczych, takich jak opryskiwanie i zwalczanie chwastów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych sensorów oraz analizy danych, maszyna ta jest w stanie optymalizować zużycie środków ochrony roślin, co przyczynia się do redukcji kosztów i minimalizacji wpływu na środowisko. Ta właśnie technologia stała się na tyle interesującą i przyszłościową, że Japończycy postanowili wyłożyć spore fundusze na jej dalszy rozwój.

Ponadto, Yamaha Precision Agriculture, jednostka specjalizująca się w bezzałogowym oprysku lotniczym, rozwija swoje skrzydła w Napa Valley w Kalifornii. Wykorzystuje ona bezzałogowe helikoptery do precyzyjnych oprysków na trudno dostępnych terenach, takich jak wzgórza czy niewielkie pola. Czyli tam, gdzie trudno wjechać ciężkim sprzętem.

Dlaczego Yamaha inwestuje w systemy oprysku?

Yamaha dostrzega w nowoczesnych systemach oprysku przyszłość rolnictwa precyzyjnego. I tu Japończycy nie mogą się mylić, wprowadzenie autonomicznych technologii ma kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora. Dziś takie napowietrzne opryski zapewniają:

– wydajność, przez szybkie i skuteczne pokonywanie trudno dostępnych terenów oraz eliminacja potrzeby pracy ręcznej.

– bezpieczeństwo, tu przez ograniczenie ryzyka dla pracowników oraz redukcja kontaktu z środkami chemicznymi.

– optymalizację kosztów takiego zabiegu, przez precyzyjne dawkowanie środków ochrony roślin oraz redukcję strat materiału.

– zrównoważony rozwój, bo minimalizacja wpływu na środowisko i ograniczenie zużycia wody oraz środków chemicznych.

Yamaha Agriculture będzie kształtować przyszłość rolnictwa – zapewniają Japończycy

Przejęcie Robotics Plus oraz rozwój zaawansowanych systemów oprysku to kroki milowe w strategii Yamaha Agriculture. Firma stawia na innowacje i integrację technologii robotycznych, aby wspierać hodowców w Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Dzięki połączeniu swojej wiedzy z nowoczesnymi technologiami, Yamaha dąży do stworzenia bardziej efektywnego i zrównoważonego modelu rolnictwa, który sprosta globalnym wyzwaniom XXI wieku.

Takie są plany nowego oddziały firmy Yamaha, która – jak się wielokrotnie już okazywało – doskonale radzi sobie z wszelkimi wyzwaniami technicznymi. Teraz poznamy Yamahę nie tylko z dróg i dźwięku, ale także z sadów, winnic i z powietrza.