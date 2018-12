XXIII Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne w Starym Polu

W najbliższy weekend tj. 9 – 10 września Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do swojego oddziału w Starym Polu na XXIII edycję Jesiennych Targów Ogrodniczo – Nasiennych , które są największą imprezą promocyjno-doradczą dla rolnictwa, ogrodnictwa i obszarów wiejskich regionu Żuław i Powiśla.

– W czasie Targów zaprezentują się firmy z całego kraju, oferujące m.in.: materiał szkółkarski – owocowy i ozdobny, kwiaty, krzewy, rośliny cebulowe oraz nasiona. Nie zabraknie stoisk z architekturą ogrodową, narzędziami i sprzętem do produkcji ogrodniczej, a także wyposażeniem i aranżacją ogrodów. Na Targach gościć będziemy również producentów i dystrybutorów z branż związanych z ekologią i ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii, systemami grzewczymi i pszczelarstwem. Obecne będą też firmy budowlane, motoryzacyjne, a także oferujące nawozy i środki ochrony roślin, obsługujące rolnictwo, w tym doradztwo rolnicze, ubezpieczeniowe, kredytowe i inne – informuje Antoni Hajdaczuk, dyrektor Oddziału PODR w Starym Polu.

Jesienne Targi to nie tylko spotkania handlowe, to również spotkanie z polską tradycją i folklorem. Podczas Targów odbędzie się bowiem XXII Staropolski Przegląd Piosenki Biesiadnej

Jak co roku Targom towarzyszy wystawa rzemiosła artystycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych. Goście odwiedzający Stare Pole będą mieli okazję obejrzeć wystawę gołębi, drobiu ozdobnego i królików (być może również innych zwierząt), dokonać zakupów w bloku handlowym, w którym można znaleźć prawie wszystko, skorzystać z oferty gastronomii, stoisk z produktami przetwórstwa spożywczego i „wesołego miasteczka”.

– Mamy nadzieję, że bogata oferta targowa spełni oczekiwania zwiedzających – umożliwi miłe spędzenie czasu w Starym Polu i zachęci do zakupów. Serdecznie zapraszamy do udziału w targach wystawców z całego kraju oraz gości i mieszkańców regionu zarówno terenów wiejskich, jak i okolicznych miast – zachęca do przyjazdu na targi Antoni Hajdaczuk.

Źródło: PODR