XX Konferencja Rolnictwa Cyfrowego Agrocom Polska i Claas – to tutaj rodzi się przyszłość

Z inicjatywy Jerzego Koronczoka Agrocom Polska i Claas Polska od 20 lat w Kamieniu Śląskim odbywa się Konferencja Rolnictwa Cyfrowego. Tegoroczna edycja tego wydarzenia miała miejsce w dniach 14 – 16 stycznia, i jak co roku zaskoczyła wszystkich poziomem wykładów.

Od dwóch dekad co roku w Kamieniu Śląskim zbiera się grupa pasjonatów rolnictwa precyzyjnego i cyfrowego, by wspólnie przedyskutować swoje opinie i nadchodzące trendy w tej dziedzinie.

Dynamicznie rozwijająca się obecnie technologia cyfrowa w rolnictwie powoduje, że zmiany następują już nie z roku na rok, ale niemal z kwartału na kwartał. Tak szybki postęp w cyfryzacji wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy w tym temacie.

Choć rolnictwo cyfrowe wydaje się trudnym tematem, to dzięki wspólnym działaniom naukowców, badaczy i przede wszystkim pasjonatów, staje się coraz łatwiej dostępne. Co także istotne, jest też osiągalne dla kieszeni rolników, bo co do przydatności stosowania cyfrowych rozwiązań, nie ma już żadnych wątpliwości.

Kamień Śląski kuźnią rolniczej cyfryzacji

O tym czym jest dziś rolnictwo cyfrowe i dlaczego stanowi ciągłą rozwijającą się dziedzinę rozmawiamy z Jerzym Koronczokiem z Agrocom Polska, który jest organizatorem konferencji.

Przez czas trwania Konferencji Rolnictwa Cyfrowego w Kamieniu Śląskim czuć było potrzebę wzajemnej wymiany doświadczeń i wspólnych badań nad rozwojem tej pasjonującej dziedziny. Tu, w czasie tego spotkania rodzą się nie tylko pomysły i idee, ale także przyszłość rolnictwa.