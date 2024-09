Wzrosty na świecie nie przekładają się zbyt mocno na krajowy rynek: Ceny zbóż 03.09.2024

Od kilku dni na światowych rynkach towarowych dominują wzrosty, które niestety nie dotarły, przynajmniej na razie, na nasze krajowe podwórko. Handel pozostaje słaby a stawki poruszają się w bardzo wąskich przedziałach cenowych. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 03.09.2023 r.?

Rynek europejski zaczął wreszcie dostrzegać fatalne prognozy dotyczące tegorocznych zbiorów i ceny na Matif zarówno pszenicy jak i rzepaku zaczęły ponownie rosnąć. Problemem pozostaje co prawda cały czas taki import z basenu Morza czarnego, ale wzrosty na zachodnich rynkach, przynajmniej na chwilę obecną, stały się faktem.

Niestety te pozytywne zmiany nie dotarły jeszcze na nasz rynek, na którym handel jest bardzo niemrawy i sprzedający jeśli tylko mogą wstrzymują się ze sprzedażą swoich zbóż i oleistych. Powoduje to, że firmy przetwórcze kupują tylko na bieżące potrzeby i mają problem z zakupem większych partii towaru.

Obecnie właściwie względnie dobrą cenę można uzyskać jedynie za zboża konsumpcyjne o wysokich parametrach i za najlepszą jakościowo pszenicę w portach można otrzymać do 1020 zł za tonę, ale już w głębi kraju ceny są standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 740 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej gdzie ceny zaczynają się od poziomu 660 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 850 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny ceny zaczynają się z kolei od 590 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 790 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 710 zł/t, a minimalnie można dostać 590 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane jest pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie 710 zł/t.

Żyto paszowe minimalnie kosztuje 470 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 580 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 500 zł/t. Na fali rosnących cen na Matif zyskał również krajowy rzepak za który maksymalnie można dostać 2020 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1820 zł/t.

Minimalnie spadły natomiast wyceny suchej kukurydzy i maksymalnie można za nią dostać 800 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Z kolei za owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 780 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 590 zł za tonę.