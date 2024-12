Wzrosty cen zbóż hamują, ale ponownie rosną ceny rzepaku: Ceny zbóż 06.12.2024

Końcówka tygodnia przynosi dalszą stabilizację cen zbóż przy jednoczesnych mocnych wzrostach cen rzepaku. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 06.12.2024 r.?

Piątek na krajowym rynku zbóż przynosi dalszą stabilizację cen i wahania są mocno ograniczone. Jak zaznaczają skupujący rolników sprzedających zboża jest nieco więcej jak jeszcze 2 czy 3 tygodnie temu, ale do poziomów z przed roku jeszcze dużo brakuje, a przedmiotem handlu są stosunkowo małe partie towaru.

Dużo ciekawiej zrobiło się natomiast na rynku rzepaku, który dynamicznie zaczął odrabiać straty z ubiegłego tygodnia i wzrost cen sięga tutaj już blisko 100 zł na tonie. Jest to oczywiście pokłosie tego co dzieje się na światowych giełdach, gdzie cena ponownie zbliżyła się do granicy 530 euro za tonę, co jest spowodowane ostatnimi, niskimi szacunkami plonów w Kanadzie.

Ceny na dzień 06.12.2024 r.: