Wzrost importu nawozów z Niemiec i plan naprawczy w Grupie Azoty. Ceny nawozów 27.07.2024

Ceny nawozów mineralnych po raz pierwszy od dłuższego czasu pozostają bez zmian. Sprzedawcy wycofali się z aktualizacji cenników, a popyt pozostaje niski. Poniżej przedstawiamy analizę rynku nawozów mineralnych w kraju oraz na świecie.

Ceny nawozów obecnie pozostają stabilne, jednak o rynku nawozów mineralnych mówi się dużo, ale w kontekście znacznego wzrostu importu nawozów. Producenci w Unii Europejskiej muszą konkurować z napływem tańszych produktów z innych regionów świata, gdzie w ostatnim czasie największe znaczenie ma Rosja. Rosyjscy producenci mają przewagę wynikającą z niższych kosztów produkcji. Ponadto, stały popyt i zainteresowanie zakupem nawozów importowanych wzmacnia pozycję rosyjskich producentów na rynku europejskim.

Problemy krajowej produkcji nawozów

Od kilku miesięcy mówi się o problemach finansowych Grupy Azoty. W odpowiedzi na trudną sytuację finansową, spółka wprowadziła plan naprawczy i zaproponowała wprowadzenie 30% cła na nawozy importowane z Rosji i Białorusi do Unii Europejskiej – podkreślał Prezes Grupy Azoty Puławy Hubert Kamola.

Na posiedzeniu Parlamentu Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego w dniu 23 lipca 2024 r., omówiono kwestię opłacalności produkcji nawozów w Europie. Podkreślono, że europejscy producenci stoją przed wieloma wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty energii, surowców oraz regulacje środowiskowe, które podnoszą koszty produkcji. To sprawia, że konkurencja z tańszymi nawozami m.in. z Rosji i Białorusi jest niezwykle trudna.

Na posiedzeniu poruszono również temat konieczności objęcia nawozów importowanych sankcjami. Pomimo że nawozy z Rosji i Białorusi stanowią istotne zagrożenie dla lokalnych producentów, sankcje nie zostały nałożone ze względu na kwestie związane z bezpieczeństwem żywnościowym w UE.

Coraz więcej nawozów importujemy z Niemiec

Import nawozów do Polski w okresie od stycznia do maja 2024 roku wyniósł 1,49 mln ton, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy to wolumen importu wyniósł około 1,2 mln ton. Szczegółowe dane na temat importu nawozów przedstawił Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ na portalu Linkedin. Według rodzajów, najwięcej zaimportowanych zostało nawozów azotowych do poziomu 797 tys. ton, nawozów potasowych w ilości 377 tys. ton, a wieloskładnikowych 293 tys. Ton.

Głównym kierunkiem importu nawozów azotowych była Rosja – 329 tys. ton, w tym 295 tys. ton mocznika (z 600 tys. ton ogółem). W ilości 157 tys. ton sprowadzonych zostało nawozów azotowych z Niemiec, 92,3 tys. ton z Litwy, 79,9 tys. ton z Białorusi. Duże ilości importujemy także z Algierii – 51,1 tys. ton. oraz z Kazachstanu – 36,9 tys. Ton.

Wzrost importu nawozów z Niemiec wyniósł blisko 30% w porównaniu do roku poprzedniego i dotyczy nawozów potasowych, osiągając wolumen 155 tys. ton – podaje Zalewski.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1671,90 Bez zmian Saletrosan 26 plus 1680 Bez zmian Saletrosan 30 Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1488 Bez zmian Siarczan amonu AS21 macro* 1620 ANVISTAR 34 N 1712 Bez zmian Salmag* 1433,50 Bez zmian Canwil Brak dostępności RSM 32 1488 Bez zmian RSM 30* 1460 RSM 28* 1348,60 Bez zmian RSM 26N+3S* Brak dostępności Pulan 34,4 1668,90 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2180 Bez zmian Polifoska 5* Brak dostępności Polifoska 6 2791,50 Bez zmian Polifoska 7 Brak dostępności Polifoska 8 2806,90 Bez zmian Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1621,70 Bez zmian Sól Potasowa 1974,20 Bez zmian Fosforan amonu DAP 18-46 3110,10 Bez zmian Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2795 Bez zmian

*Ograniczona dostępność