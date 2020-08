Wzrost cła importowego na kukurydze, sorgo i żyto

Ze względu na spadek cen kukurydzy na rynku światowym, cło importowe na kukurydzę, sorgo i żyto w Unii Europejskiej ustalono od 12 sierpnia 2020 r. na 5,48 euro za tonę.

Zmieniona taryfa, opublikowana 12 sierpnia 2020 r. W Dzienniku Urzędowym UE, jest obliczana na podstawie różnicy między europejską ceną referencyjną a światowym punktem odniesienia dla kukurydzy (tj. Amerykańską ceną CIF – koszt, ubezpieczenie i fracht) w porcie Rotterdam), zgodnie z regułą zawartą w rozporządzeniu UE 642/2010.

– Taryfa na kukurydzę, sorgo i żyto była aktualizowana czterokrotnie w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Ze względu na znaczny spadek ceny kukurydzy CIF w USA pod koniec kwietnia wzrosło cło importowe z 0 euro do 5,27 euro za tonę. Wkrótce potem zostało ponownie zaktualizowane i wynosiło 10,40 EUR. Później cena kukurydzy w USA ponownie wzrosła. Równolegle prognozy dotyczące niższych zbiorów kukurydzy w USA w latach 2020/21 spowodowały dalszy wzrost cen kukurydzy. Doprowadziło to do znacznego wzrostu cen kukurydzy na rynku światowym, a cła importowe w UE powróciły do ​​0 euro za tonę na początku lipca – informuje Komisja Europejska.

Niedawno cena kukurydzy CIF w USA w porcie w Rotterdamie zaczęła ponownie spadać z powodu spadku zarówno ceny kukurydzy w USA, jak i dolara w stosunku do euro, uruchamiając automatyczny mechanizm obliczeniowy w celu ustalenia ceł przywozowych na kukurydzę, sorgo i żyto w regionie Unia Europejska.