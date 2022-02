Wzrost cen nowych ciągników na poziomie 5-10%

Przez cały ubiegły rok na rynku maszyn rolniczy mówiono o dużych podwyżkach cen m.in. nowych traktorów, który to zrealizuje się w 2022 r. Jako powód wskazywano m.in. niedobory komponentów i rosnące koszty stali. Czy sytuacja jest aż tak dramatyczna? Przyjrzymy się temu przez pryzmat irlandzkiego rynku.

Na irlandzkim portalu agriland.ie dokonano analizy cen nowych traktorów porównując ceny do stycznia ubiegłego roku z obecnie obowiązującymi na tamtejszym rynku. Wnioski raczej nie zaskakują i podwyżki faktycznie nastąpiły, ale nie są one tak drastyczne, jak przepowiadano jeszcze kilka miesięcy temu.

Jednakże, przy tak dużej gamie modeli jaka jest dostępna na rynku trudno jest uzyskać średnią wartość dla ciągników jako całości. Z tego też powodu dokonano analizy reprezentatywnej próbki modeli w całym spektrum mocy, aby uzyskać ogólny obraz ruchu cen.

Zostało to przedstawione w poniższej tabeli, która bierze pod uwagę 3 kategorie mocy od trzech głównych producentów i porównuje cenę z 2021 roku z dzisiejszą ceną, według stanu na styczeń każdego roku.

Oczywiście z tego rodzaju porównanie jest tylko orientacyjne, ponieważ uwzględnia maszyny tylko w podstawowych specyfikacjach bez różnego rodzaju opcji dodatkowych i pakietów, które mogą mocno zmienić ceny ostateczne. Pozwala jednak wyłapać pewien ogólny trend jaki wyłania się ze złożonej sytuacji rynkowej.

MODEL CENA 2021 w euro CENA 2022 w euro RÓŻNICA ZMIANA % 100 KM JD 5100M 56,004 61,477 5,473 9.7 Fendt 210 94,394 97,975 3,581 3.8 Case Farmall* 54,535 60,543 6,008 11 150 KM JD 6145 100,092 107,637 7,545 7.5 MF 5S145 95,470 99,630 4,160 4.4 NH T6.180EC 113,361 120,062 6,701 5.9 200 KM JD 6195M 133,414 140,535 7,121 5.3 Valtra T194/5** 156,548 166,998 10,450 6.7 NH T.245 AC 203,595 218,159 14,564 7.2

*Zamiast Farmall C 95 obecnie jest C 100. ** Obecnie zamiast T194V jest T195V

Powyższe zestawienie pokazuje, że większe wzrosty cen występują w przypadku mniejszych modeli, a w przedziale wyższych mocy zmiany nie są tak wyraźne. W przypadku marki Fendt, które kojarzona jest z bardzo drogimi maszynami Fendt 514 jest tylko o 3,2 proc. droższy niż w 2021 roku, podobnie jak większy Fendt 720, który również zdrożał o 3,2 proc. Wygląda więc na to, że AGCO nie zwiększyło zbytnio cen swojej marki premium, co mogło wynikać z wielu powodów. Jednym z nich jest delikatne repozycjonowanie jej na rynku, zwiększając jej konkurencyjność cenową, ponieważ inne firmy przyjmują wyższy poziom technologii i coraz więcej maszyn dostępnych jest z przekładniami bezstopniowymi, które przez wiele lat były tylko domeną Fendt’a.

Z drugiej strony wydaje się, że John Deere i CNH przyjęły znacznie bardziej zdecydowane podejście do cen, przy czym najbardziej dramatyczny wzrost nastąpił w przypadku Case Farmall C bo aż o 11 proc. Pojawia się zatem pytanie, czy jest to pojedyncza rozbieżność, czy część trendu. Wygląda na to, że może to być część trendu bo większy brat, Puma 150 CVX, odnotował wzrost ceny o 16 proc.

W przypadku marki John Deere wystąpiła 2,2 proc. różnica we wzroście między trzema wybranymi zakresami mocy, jednakże może to być tylko zbieg okoliczności.

Irlandzki rynek ciągnikowy i powyższa analiza może być pewnym wyznacznikiem odnośnie naszego rodzimego rynku. Wzrosty, które zapowiadano w zeszłym roku rzeczywiście się zmaterializowały i tak jak w Irlandii, również w naszym kraju ceny poszły w górę. Wzrosty średnio wahają się w granicach 5-10 proc. r/r i mimo wszystko są mniejsze niż bez mała katastroficzne prognozy niektórych analityków, straszących dużo większymi podwyżkami. Oczywiście jest to raczej marne pocieszenie w obliczu stale zmniejszającej się opłacalności produkcji rolnej.