Wzrosły ceny większości nawozów azotowych. Ceny nawozów na koniec listopada 2024

Na rynku światowym ceny nawozów w dół, na zachodzie stabilnie

W Polsce ceny nawozów azotowych w bieżącym tygodniu wzrosły, a u naszych zachodnich sąsiadów pozostały stabilne, pomimo rosnących cen gazu. Jak wskazuje portal agrarheute.com , ceny w Niemczech pozostają niezmienione w odniesieniu do początku miesiąca, na co ma wpływ ograniczony popyt. Według analityków ceny pozostaną niezmienione, dopóki sprzedaż nawozów nie wzrośnie.

Spadek importu nawozów do Polski

Z danych opublikowanych przez Arkadiusza Zalewskiego, eksperta rynku środków produkcji dla rolnictwa z IERiGŻ, wynika, że we wrześniu 2024 r. Polska zaimportowała najmniejszą ilość nawozów mineralnych od czerwca tego roku – niecałe 300 tys. ton. Dla porównania, w czerwcu 2024 roku import wyniósł 265 tys. ton. Import we wrześniu 2024 r. był o 36,6% mniejszy niż w sierpniu oraz o 4,4% mniejszy niż we wrześniu 2023 r., co spowodowało, że miesiąc ten był pierwszym w roku, kiedy import był najmniejszy w zestawieniu rocznym.

Import z Niemiec również bije rekordy

Największym dostawcą nawozów do Polski w tym okresie była Rosja, która dostarczyła 952 tys. ton , co stanowiło 29,7% całkowitego wolumenu, w tym rekordowe 530 tys. ton nawozów azotowych.

Ekspert zaznacza, że Polska sprowadziła również dużą ilość nawozów z Niemiec, osiągając rekordowy import na poziomie 617 tys. ton (19,3% całkowitego wolumenu), co stanowi wzrost o 20% w porównaniu do poprzedniego roku.

Co ciekawe, w 2024 roku, w porównaniu do średnich danych z lat 2019-2021, w okresie od stycznia do sierpnia (przed rosyjską inwazją na Ukrainę), import nawozów z Rosji do UE zmniejszył się o 7,1%. Polska w tym czasie zwiększyła import nawozów z tego kraju o 32,9%. Wzrost importu nastąpił również we Francji (o 272,8%), w Niemczech (o 260,3%), w Hiszpanii (o 260,3%) oraz w Słowenii (o rekordowe 464,6%) – przedstawił Arkadiusz Zalewski.