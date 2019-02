W dniach 28.01 – 3.02.2019 r. za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali przeciętnie 3,18 zł/kg, a za indyki – 5,60 zł/kg.

– W obu przypadkach był to poziom cen o około 1% wyższy niż tydzień wcześniej oraz zbliżony do uzyskanego przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery były o 4% tańsze, natomiast indyki – o 18% droższe – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Na przełomie stycznia i lutego 2019 r. w krajowych zakładach drobiarskich wzrosły ceny mięsa drobiowego. Tuszki kurcząt zbywano przeciętnie po 4,75 zł/kg, o 3,5% drożej niż w poprzednim tygodniu oraz o 1 gr/kg drożej niż przed miesiącem.

Natomiast za tuszki indyków trzeba było zapłacić średnio 9,19 zł/kg, o 5% więcej niż tydzień wcześniej i o 1% więcej niż przed miesiącem. Cena tuszek kurcząt była o 12% niższa niż w analogicznym tygodniu 2018 r., a tuszek indyków – o 16% wyższa.

