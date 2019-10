Wzrosła sprzedaż ciągników – Bezkonkurencyjny New Holland

Wrzesień przyniósł ożywienie na runku ciągników. Jak podaje monitorująca rynek rolniczy Agencja Martin & Jacob w miesiącu tym zarejestrowano 747 ciągników rolniczych, co oznaczało 7% wzrost w stosunku do sierpnia.

– Wolumen wzrósł także o 18% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Łącznie w pierwszych trzech kwartałach wydano tablice do 6224 maszyn. To o 2% (103 szt.) więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku – informuje Tomasz Rybak z Agencji Martin & Jacob.

We wrześniu najczęściej wybierano ciągniki. Marka New Holland odnotowała 127 rejestracji, co przełożyło się na 12% spadk w stosunku do sierpnia, ale 28% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku. Na drugim miejscu uplasowały się ex aequo marki John Deere i Kubota, z wynikami 107 maszyn. Ostatni szczebel podium przypadł marce Deutz-Fahr. Wydano tablice do 78 maszyn z jej oferty, a więc o 34% więcej niż miesiąc wcześniej..

– Czołówka wygląda podobnie po uwzględnieniu danych z pierwszych trzech kwartałów. Na szczycie uplasował się bowiem New Holland, z wynikiem 1115 maszyn. Drugie miejsce zajął John Deere, dzięki 978 rejestracjom. Trzecie miejsce przypadło natomiast marce Kubota. W omawianym okresie wydano tablice do 728 pomarańczowych ciągników – dodaje Tomasz Rybak

Według Martin & Jacob miano najczęściej rejestrowanego ciągnika po raz pierwszy przypadło konstrukcji Lovol M504. We wrześniu wydano tablice do 16 egzemplarzy tej maszyny. Drugi pod względem popularności był dotychczasowy bestseller. Model John Deere 6120M doczekał się 15 rejestracji. Czołówkę zamknęła Kubota L1421. W omawianym okresie właścicieli znalazło 14 ciągników o tym oznaczeniu.

– Ogółem w pierwszych trzech kwartałach nie miał sobie równych John Deere 6120M. Od stycznia do września włącznie wydano tablice do 193 takich maszyn. Druga lokata przypadła modelowi z oferty tej samej marki. Właścicieli znalazły bowiem 153 ciągniki z napisem 6155M na masce. Trzecią najchętniej wybieraną konstrukcją był Zetor Major 80 CL, zarejestrowany 133 razy – podsumowuje Tomasz Rybak.

Źródło: Martin & Jacob

Opracował: Samuel Skrzysz