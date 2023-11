Wzrasta zainteresowanie zakupami pszenicy

Niskie ceny na światowych rynkach pobudzają głównych importerów do zakupów. Przetargi zorganizowane przez Tunezję, Jordanię i Algierię są jednak prawdopodobnie zdominowane przez ziarno z basenu Morza Czarnego.

Wczorajsze kontrakty na pszenicę znów straciły w Paryżu, choć straty nie były zbyt spektakularne. Najbardziej notowany kontrakt marcowy stracił 0,75 EUR/t, a cena wyniosła 229,75 EUR/t. W Chicago cena nieco wzrosła.

Niewielka partia amerykańskiej pszenicy – 110 tys. ton – została sprzedana do Chin, co budzi pewne nadzieje na handel z Francją, trudno jednak na razie coś przewidywać.

Cena rzepaku utrzymała wczorajszy wzrost, spadła o symboliczne 0,25 EUR/t do 440 EUR/t, dość znacznie straciła w Chicago soja. Jej cena spadła o 20,75 ct do 1356,5 ct/bu (458 EUR/t). – Pomimo obecnych problemów analitycy w dalszym ciągu spodziewają się rekordowych zbiorów w Brazylii, co wynika przede wszystkim z powiększenia obszaru upraw – informuje serwis Kaack. Prognoza zbiorów soi dla Brazylii, Argentyny, Paragwaju, Boliwii i Urugwaju szacowana jest na 228,6 mln ton wobec 193,7 w tym roku.

Kukurydza zyskała wczoraj 0,25 EUR/t i osiągnęła 206 EUR/t, w Chicago minimalnie straciła. Zbiory w Brazylii szacowane są na 128,7 mln ton wobec 138,4 w poprzednim sezonie.

Źródło: Kaack