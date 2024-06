Wzrasta prognoza rosyjskich zbiorów. I znów spadki na Matifie

Wtorek był kolejnym spadkowym dniem na paryskim Matifie, ale także na CBoT. Na rynki nie wpłynęły dobrze wiadomości o podwyższeniu prognoz zbiorów pszenicy w Rosji z 81,5 do 82 mln ton. Za oceanem presję na ceny wywierają trwające już żniwa.

Ceny pszenicy

Jedyny plus to to, że spadki wyhamowały; pszenica w kontraktach na wrzesień straciła 1,25 EUR/t i kosztuje 229 EUR/t. W Chicago strata była wyższa i wyniosła 9,5 ct do 582 ct/bu.

Stan upraw w Rosji wg firmy konsultingowej IKAR nie jest tak zły jak przypuszczano, choć analitycy mówili nawet o spadku zbiorów pszenicy poniżej 80 mln ton. Jak jest naprawdę, okaże się zapewne po zbiorach.

Warto zwrócić uwagę na słabe tempo unijnego eksportu pszenicy; na dzień 16 czerwca było to 29,15 mln ton, czyli o 5% mniej r/r. Trzeba jednak zaznaczyć, że dane z Francji są niekompletne i szacuje się, że mogło z niej wyjechać o 1 mln ton pszenicy więcej niż podane 8,46 mln ton.

To jak obecnie wygląda rynek, całkiem dobrze obrazują dane z Ukrainy; tamtejszy eksport spadł do 1,97 mln ton w okresie 1–15 czerwca w porównaniu z 2,69 mln ton w okresie 1–15 maja – podało stowarzyszenie handlowe UGA.

Ceny rzepaku

Rzepak nieco “podniósł się” po ostatnich spadkach, ale zaledwie o 3 EUR/t do 460 EUR/t, a soja zdrożała o 16,25 ct do 1174 ct/bu. – Rynek soi przeżywa obecnie wzloty i upadki związane z przebiegiem i prognozami pogody. We wtorek ponownie zwyciężyły obawy dotyczące wysokich temperatur na środkowo-zachodnim wybrzeżu USA – podaje serwis Kaack.

– Import rzepaku do UE w roku gospodarczym 2023/24 do 16 czerwca wyniósł 5,31 mln ton, czyli o 27% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Import nasion soi ukształtował się na poziomie ubiegłorocznym i wyniósł 12,55 mln ton, natomiast import nasion słonecznika spadł o 68% do 687 tys. ton. Natomiast dostawy śruty słonecznikowej wzrosły o 18% do 3,18 mln ton, a oleju słonecznikowego o 54% do 2,63 mln ton – czytamy dalej.

Ceny kukurydzy

Na Matifie niemal bez zmian – spadek o 0,25 EUR/t do 207 EUR/t, natomiast w Chicago kukurydza skorzystała z umocnienia cen soi oraz z obaw o przebieg pogody i zdrożała o 6,25 ct do 450 ct/bu. Uprawy dotykane są suszą i upałami także w Chinach, co może zmniejszyć tam plony.

– Import kukurydzy do UE w bieżącym roku gospodarczym kończącym się 16 czerwca wyniósł 17,97 mln ton, co oznacza spadek o 31% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku – czytamy w serwisie Kaack.