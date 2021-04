Wzrasta opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno. Ile można zarobić?

Z kalkulacji uprawy kukurydzy na ziarno opracowanej w kwietniu przez Wielkopolską Izbę Rolniczą wynika, że wzrosła opłacalność produkcji kukurydzy na ziarno. Jak wyglądają dokładne wyliczenia? Ile trzeba wydać uprawiając kukurydzę i jakich przychodów można się spodziewać?

Z kalkulacji WIR wynika, że w stosunku do marcowych wyliczeń bardzo nieznacznie zmniejszyły się nakłady na produkcję kukurydzy, jednak więcej niż miesiąc wcześniej można otrzymać za ziarno. Wynika to przede wszystkim z wysokich cen kukurydzy na rynku. Wobec poprzedniego miesiąca opłacalność produkcji 1 ha kukurydzy zwiększyła się o ok. 164 zł.

A jak obecne kalkulacje mają się do zeszłorocznych? Tutaj różnica jest ogromna. Podczas gdy obecnie WIR szacuje wynik finansowy z jednego ha kukurydzy na 2035,29 zł, tak rok wcześniej było to jedynie 737,21 zł. Koszty produkcji w tym roku oszacowano nieco wyżej (o ok. 218 zł), jednak znacznie wzrósł przychód z produkcji – z 6 tys. zł do 8429 zł/ha.

