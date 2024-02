Wyższe prognozy zbiorów w Rosji, na Matif cena pszenicy zbliża się do 200 EUR/t

Cena pszenicy ciągle spada. Wczoraj w Paryżu spadła o 1,5 EUR/t do 207,5 EUR/t. SovEcon podniósł prognozę zbiorów pszenicy w Rosji o 1,4 mln ton do 93,6 mln ton. Byłoby to o 0,8 mln ton więcej niż w zeszłym roku.

Powodem lepszych prognoz jest sprzyjająca pogoda. Wyjątkowo ciepło jest na południu, gdzie temperatury są o 10-12 st. C wyższe od normy, jednak czyni to rośliny narażonymi na nagły spadek temperatury, który jest jeszcze możliwy. Zbiory pszenicy ozimej mają wynieść 67,7 mln ton wobec 63,8 mln ton w zeszłym roku, a jarej 25,9 mln ton, o 3,1 mniej r/r. Ceny FOB rosyjskiej pszenicy to obecnie 215 dolarów za tonę (11,5%) i 221 USD/t (12,5%).

Zapasy końcowe pszenicy we Francji szacowane są na 3,5 mln ton, aż o 37% więcej rok do roku. Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy podało, że na dzień 14 lutego skumulowany eksport zbóż na sezon 2023/24 szacowany jest na 26,3 mln ton wobec 29,7 mln ton w roku ubiegłym, w tym kukurydzy 14,4 mln ton, pszenicy 10,1 mln ton i jęczmienia z 1,5 mln ton.

W Chicago cena pszenicy spadła wczoraj o 14 ct do 583 ct/bu.

Cena rzepaku po serii podwyżek spadła wczoraj, choć nieznacznie, bo o 0,5 EUR/t do 424,5 EUR/t. Spadłą również cena kukurydzy; na Matif o 1,75 EUR/t do 175,75, a na CBoT o 6,5 ct do 424,25 ct/bu.