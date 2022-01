Wyższe płatności bezpośrednie

Na dzisiejszej konferencji prasowej Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że już w bieżącym roku polscy rolnicy, dzięki przywróceniu uzupełniającej płatności obszarowej uzyskają dopłaty na poziomie 102 proc. średniej unijnej.

Jak poinformował minister Kowalczyk, wczoraj sejm zmianą ustawy o płatnościach bezpośrednich przywrócił uzupełniającą płatność obszarową. Płatność ta nie jest nowością, gdyż funkcjonowała ona w latach 2004-2013.

Płatność obszarowa pochodzi z budżetu krajowego i w bieżącym roku zostanie na nią przeznaczone 400 mln zł, a łącznie do 2027 r. planowane jest przeznaczenie na jej realizację 2,4 mld zł.

W obecnym roku te dodatkowe pieniądze dotyczyć będą gospodarstw do 30 ha a od 2023 r. kiedy zacznie obowiązywać nowa Wspólna Polityka Rolna, będą to gospodarstwa do 50 ha, gdyż zostanie również wprowadzona płatność redystrybucyjna.

Jak wyjaśnił Krzysztof Cieciura, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, płatność obszarowa będzie dotyczyła właściwie wszystkich upraw realizowanych obecnie przez rolników. Są to m.in. uprawy zbożowe, rośliny oleiste, wysokobiałkowe, strączkowe, len, konopie włókniste, okopowe, trawy czy też rośliny motylkowe.

Dopłata będzie również przyznawana do gruntów na których nie jest prowadzona produkcja, gdyż jak wyjaśnił podsekretarz Cieciura, nie ma ona na celu zachęty do większej produkcji żywności, a służyć ma wsparciu dochodów rolników. Sama płatność nie będzie zależna od spełnienia wymogów zazielenienia.

Konferencja była również okazją do zadania pytań ministrowi Kowalczykowi z czego skorzystaliśmy pytając o to jak będzie wyglądać sytuacja przy sprzedaży np. zbóż przez rolników ryczałtowych, o to czy VAT będzie im doliczany do ceny sprzedaży. Niestety nie udało nam się na to pytanie uzyskać odpowiedzi.