Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że od 2019 roku wzrosną dopłaty do paliwa rolniczego z 86 do 100 litrów na hektar. Dodatkowo producentom bydła będzie przysługiwał zwrot akcyzy do 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej.

Szef resortu rolnictwa w czasie posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa zwrócił uwagę na wysokie koszty prowadzenia produkcji rolniczej. Podkreślił, że trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie obecnie gospodarstwa bez maszyn i ciągników, które wymagają do napędu paliwa. W związku z tym i postulatami rolników zostanie podniesiona ilość paliwa do 100 litów/ha, do którego należy się zwrot akcyzy.

Ponadto pierwszy raz w historii będzie dodatkowy zwrot akcyzy na paliwo dla producentów bydła.

Jest to decyzja ministra rolnictwa, premiera i ministra finansów, która zostanie opublikowana po zmianie ustawy i będzie obowiązywała od 2019 roku.

Od przyszłego roku państwo będzie dopłacało 1 mld 180 mln złotych do paliwa rolniczego.

Minister zapowiedział również, że 25 lipca spotka się z protestującymi organizacjami, aby rozmawiać o ich postulatach.

Źródło: MRiRW