Wyższe ceny za przegląd ciągników i przyczep? Resort infrastruktury prowadzi analizy

W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się z spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, którzy domagają się waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów. Argumentują, że opłaty są na niezmienionym poziomie od 20 lat. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi analizy w tej sprawie.

Podwyżka opłat za badanie techniczne pojazdu spowodowałaby również wzrost kosztów za przegląd ciągników. Ministerstwo Infrastruktury chce znaleźć rozwiązanie, które z jednej strony nie będzie zbyt dużym obciążeniem finansowym dla właścicieli pojazdów, a z drugiej strony spełni oczekiwania przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Na razie brak projektu zmian w przepisach w tej sprawie.

Obecnie cena przeglądu ciągnika wynosi 63 złote, zaś przyczepy, w zależności od dmc, od 40 do 70 zł, zaś jeżeli jest to pierwszy przegląd ciągnika w kraju, będzie to 116 zł.

Właściciele stacji kontroli pojazdów argumentują, że wysokość opłat za badania techniczne pojazdów nie zmieniła się w ciągu 20 lat. Pod apelem do Ministerstwa Infrastruktury o waloryzację opłat za badania techniczne pojazdów podpisali się: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, DEKRA Polska, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Polski Związek Motorowy, Związek Dealerów Samochodów, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Ogólnopolski Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.