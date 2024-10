Wyższe ceny nie przekładają się na sprzedaż przez rolników: Ceny zbóż 29.10.2024

Ceny zbóż na krajowym rynku pomimo stosunkowo wysokich poziomów dalej nie przekładają się na zwiększoną sprzedaż i w skupach powoli zaczyna wiać nudą, ponieważ do końca zbliżają się kukurydziane żniwa, które dotychczas zapewniały spory ruch. Jak zatem wyglądają ceny zbóż na 29.10.2024 r.?

Widać obecnie, że zaliczki dopłat bezpośrednich wpływają na konta rolników, gdyż zainteresowanie z ich strony sprzedażą posiadanych zapasów zbóż jest dosyć nikłe. Wyceny zbóż utrzymują się natomiast na stosunkowo wysokich poziomach i nawet nieznacznie jeszcze rosną. Nie mniej jednak skupujący są zawiedzeni brakiem ruchu i jak mówią rolników do sprzedaży przekonałyby pewnie podwyżki o 100 czy 200 zł na tonie, a to jest nierealne.

Tym bardziej, że krajowy rynek opiera się jak zwykle na notowaniach giełd światowych i podąża za trendami tam panującymi, a tam pszenica porusza się w okolicach 220 euro/t, a rzepak 510 euro/t, które to wyceny są najwyższe od kilkunastu miesięcy, i choć jak twierdzą analitycy, chociażby w przypadku pszenicy możliwe są dalsze wzrosty to nie będą to raczej stawki o 200 zł na tonie wyższe, przynajmniej w najbliższych miesiącach.

Ceny na dzień 29.10.2024 r.: