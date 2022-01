Wyższe ceny buraków dla Plantatorów Cukrowni Glinojeck

Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Cukrowni Glinojeck 27 stycznia podczas spotkania z przedstawicielami koncernu Pfeifer & Langen Polska S.A. wynegocjował lepsze warunki skupu buraków dostarczonych do przerobu w czasie kampanii 2021/2022 oraz nowe warunki skupu buraków w sezonie 2022/2023.

– W odniesieniu do zakończonej kampanii 2021/2022 uzgodniono wypłatę dodatkowych premii do buraków dostarczonych do przerobu w końcowym okresie kampanii z tytułu trudnych warunków dostawy w styczniu 2022 zostanie wypłacona oprócz premii za późne dostawy dodatkowa premia w wysokości odpowiednio: 2,0 zł plus VAT do każdej tony fizycznej buraków dostarczonych w terminie od 1 do 7 stycznia 2022,4 zł plus VAT do każdej tony fizycznej buraków dostarczonych w terminie od 8 do 14 stycznia 2022,6 zł plus VAT do każdej tony fizycznej buraków dostarczonych w terminie od 15 stycznia 2022. Natomiast buraki niekontraktowane zostały objęte zwyżką ceny z tytułu późnych dostaw w takiej samej wysokości jak buraki kontraktowane – informuje Biuro Prasowe Pfeifer & Langen Polska S.A.

Uzgodniono tez nowe znacznie wyższe ceny buraków na sezon 2022/2023. Cena buraków kontraktowanych o standardowej jakości (zaw. cukru 16% i strata wydatku 2%) wynosić będzie równowartość w PLN kwoty 34,0 euro plus VAT. Cena buraków niekontraktowanych wynosić będzie 100 zł/tonę fizyczną plus VAT. Kwota wyrównawcza z tytułu zobowiązania w zakresie wysłodków została zwiększona do wysokości 3 euro/tonę buraków plus VAT. Zwyżka ceny buraków dostarczanych przed 1 października i po 15 grudnia będzie obowiązywała również dla buraków niekontraktowanych.

Dostawy buraków ze średnią teoretyczną stratą wydatku wyższą niż 2% będą rozliczane jak przy teoretycznej stracie równej 2% natomiast dostawy ze średnią teoretyczną stratą wydatku niższą niż 2% będą rozliczane według faktycznie osiągniętej teoretycznej straty wydatku.

Jak podaje Pfeifer & Langen Polska S.A ceny nasion buraka cukrowego na rok 2022 pozostały na takim samym poziomie jak w roku 2021. Od 2.02.2022 r. Producent Cukru rozpocznie wysyłanie materiału siewnego do plantatorów, którzy podpisali umowę na rok 2022/2023