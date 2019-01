Wywiad z dyrektorem generalnym De Heus Polska, organizatorem Agro Days. Dni Hodowcy 2019 – Adamem Zaleskim

Już za kilkanaście dni spotykamy się na kolejnej edycji Agro Days. Dni Hodowcy – jedynej w Polsce wystawie tak mocno ukierunkowanej na zagadnienia związane z hodowlą i nasyconej merytoryką. Skąd pomysł na organizację imprezy targowej o tym profilu?

Adam Zaleski: Jesteśmy firmą, która jest bardzo blisko hodowców. I nie wynika to jedynie z profilu naszej działalności, czyli produkcji paszy. Naszym celem nie jest wyłącznie dostarczanie wysokiej jakości produktów, chcemy zaoferować hodowcom coś więcej – pełne doradztwo i przestrzeń do stałego poszerzania wiedzy i umiejętności. Tylko współpracując możemy bowiem rozwijać hodowle i tym samym polskie rolnictwo.

Dlatego dzielimy się wiedzą podczas organizowanych przez nas wydarzeń, np. Akademii Płynnego Żywienia czy Akademii Indyka. Przez lata wypracowaliśmy dobrą markę naszych spotkań, głównie dzięki wysokiej jakości merytorycznej. Wydarzenia te były jednak sektorowe i skierowane do wybranej grupy klientów. Od pewnego czasu myśleliśmy więc nad czymś bardziej przekrojowym i rozbudowanym. Zależało nam na stworzeniu forum wymiany wiedzy, w trakcie którego zgromadzimy najlepszych specjalistów, doradców i ekspertów.

Postanowiliśmy jednak pójść o krok dalej i wypełnić lukę na rynku. Tak narodziło się Agro Days, które jest rozwinięciem naszych pomniejszych projektów. Jesteśmy na rynku już ponad 25 lat – wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się polscy hodowcy i przedsiębiorstwa agro. I edycja zakończyła się dużym sukcesem.

Na wydarzenie zapraszamy hodowców, starannie wyselekcjonowane firmy z branży agro oraz specjalistów i ekspertów z obszaru żywienia i hodowli. To będą dwa dni wypełnione praktyczną wiedzą, choć oczywiście nie zapominamy o dodatkowych atrakcjach.

Kogo powinno zainteresować Agro Days?

Agro Days, powinno zainteresować wszystkich hodowców, którzy chcą rozwinąć swój biznes i poprawić wyniki hodowlane. Najważniejszą zaletą jest duża dawka wiedzy zgromadzona w jednym miejscu. W ciągu dwóch dni będzie można wziąć udział w merytorycznych wykładach, dyskusjach i panelach. Będzie można także uczestniczyć w różnych praktycznych warsztatach, czy pokazach. Będzie to doskonała okazja na poznanie najnowszych rozwiązań technologicznych, nowatorskich produktów i trendów napędzających polskie rolnictwo.

Kolejną zaletą jest także możliwość nawiązania relacji biznesowych – niemal połowa omówionych na targach transakcji nie wymaga potem żadnych dodatkowych wysiłków i ustaleń. W ciągu dwóch dni, w jednym miejscu możemy załatwić szereg ważnych spraw, na które normalnie musielibyśmy poświęcić o wiele więcej czasu.

Wspomniał Pan o pierwszej edycji – czy widzicie Państwo rosnące zainteresowanie imprezą? Czy formuła się sprawdziła?

Powiem więcej – pierwsza edycja znacznie przerosła nasze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się, aż tak dużego zainteresowania. Wówczas do Warszawy przybyło ponad 3000 hodowców nastawionych na intensywny rozwój, mimo iż była to pierwsza edycja wydarzenia. Teraz oczekujemy ich znacznie więcej – stąd też zmiana lokalizacji na większą. Do dyspozycji odwiedzających i wystawców będzie 18 tys. m2 powierzchni wystawienniczej i konferencyjnej. Wybraliśmy miejsce, które oferuje odpowiednie zaplecze techniczne, wygodny parking oraz bezproblemowy dojazd.

Monitorujemy trendy i dostosowujemy wydarzenie do potrzeb hodowców. Dzięki temu, w tym roku na Agro Days, oprócz stref warsztatowych „Bydło”, „Trzoda” i „Drób” odwiedzający znajdą strefę „Budownictwa inwentarskiego”. Co więcej – w Global Expo staną makiety obiektów inwentarskich w skali 1:1, z pełnym wyposażeniem – każdy, kto zastanawia się nad inwestycją, będzie mógł osobiście przekonać się, czy warto i porozmawiać z ekspertami z działu rozwoju agrobiznesu Agra-Matic De Heus.

Agro Days, rozpocznie konferencja, tym razem pt. „Żywność pod presją? Odpowiedzialna produkcja, świadoma konsumpcja”. Proszę powiedzieć, do kogo jest ona adresowana i jaka problematyka jest omawiana podczas tej imprezy.

Na konferencję zapraszamy przede wszystkim hodowców, wytwórców, osoby zajmujące się żywnością, ale i konsumentów. Do udziału zachęcamy również wszystkich tych, którzy chcą poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące produkcji i jakości produktów rolno-spożywczych.

Prelegentami naszej konferencji będą przede wszystkim praktycy ze świata biznesu i instytucji branżowych, którzy wymienią swoje poglądy na tematy istotne z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta. Panelistami będą: Łukasz Dominiak – dyrektor Krajowej Rady Drobiarstwa, Damian Kordas – finalista programu Masterchef, Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas, Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Izby Rolniczej, hodowca bydła. Głos w dyskusji zabiorę także ja.

Co jeszcze zaplanowaliście Państwo w trakcie targów?

Zaplanowaliśmy sporo różnych atrakcji. Hodowcy mogą liczyć na premierowe pokazy produktów i usług. Na pewno będzie to też okazja do zapoznania się z różnymi nowinkami i najnowszymi trendami. Odbędzie się też premiera „Akademii Zdrowego Wymienia”, „Akademii Odchowu Cielaka”, warsztatu „Żwacz musi trybić” oraz „Krowie na zdrowie” o jakości pasz objętościowych. Ponadto odbędą się także Akademia Mieszania Pasz.

Hodowców drobiu z pewnością zainteresują panele: bioasekuracja w produkcji drobiu, procesy inwestycyjne w gospodarstwie, systemy IT wspierające obiekty agro. Poruszymy także temat hodowli minimalizującej użycie antybiotyków, dobrostanu, stacji żywienia loch, efektywności płynnego żywienia.

Nie zabraknie konkursów – w tym roku na specjalnej Złotej Karcie Użytkownika, odwiedzjący będą mogli zbierać pieczątki, a następnie wymienić je na nagrody oraz certyfikat złotego hodowcy. W planach mamy strefę dla dzieci oraz bezpłatną strefę gastronomiczną.

A wystawcy? Kto weźmie udział w wydarzeniu?

Podobnie, jak w poprzedniej edycji, zaprosiliśmy wystawców reprezentujących wszystkie etapy i obszary hodowli. Jest ich jednak o wiele więcej, bo ponad 90 – będą to firmy związane z rynkiem drobiu, trzody chlewnej i bydła, maszyn rolniczych oraz budownictwa, których eksperci opowiedzą o swoich usługach, rozwiązaniach i nowościach, lecz nie w sposób nudny, ale atrakcyjny i praktyczny. Pełną informację o wystawcach można znaleźć na stronie www.agrodays.pl

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję i zapraszam już 2 i 3 lutego do Hali Global Expo w Warszawie.

Źródło: De Heus