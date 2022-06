Wysyp ciągników na przetargach AMW

Dziś przyglądamy się ofertom z przetargów Agencji Mienia Wojskowego. Są one o tyle ciekawe, że znalazły się na nich między innymi trzy ciągniki marki Ursus.

Pierwszy z nich to oferowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze Ursus C-1222 wyprodukowany w 1986 roku. Stan licznika ciągnika to 2765 motogodzin, a jego cena wywoławcza to 15600 zł.

Kolejne ciągniki oferowane są już przez OR AMW w Lublinie. Są to dwa egzemplarze ciągników Ursus C-360. Pierwszy z nich wygląda na całkiem nieźle zachowany. Jest to ciągnik wyprodukowany w 1987 roku, a wyceniono go na 18000 zł.

Drugi z oferowanych przez OR AMW w Lublinie egzemplarzy wygląda nieco gorzej, nie jest również wyposażony w kabinę. Znajduje to odzwierciedlenie w cenie tego ciągnika, którego wystawiono do sprzedaży za 10000 zł.

W kontekście zastosowań rolniczych ciekawą ofertę może stanowić przyczepa D-46 również oferowana przez OR AMW w Lublinie. Wystawiono ją na sprzedaż za 6000 zł; wygląda na przyczepę w dobrym stanie, ponadto jest wyposażona w plandekę.

Miłośników weekendowych wycieczek w teren mogą zainteresować quady Arctic Cat 400 IA 4X4. OR AMW w Lublinie oferuje dwa takie egzemplarze, obydwa wycenione na 12000 zł/szt. Pojazdy zostały wyprodukowane w 2007 roku.

To tylko niektóre oferty z przetargów Agencji Mienia Wojskowego. Więcej ofert i informacji dotyczących przetargów można znaleźć na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl.