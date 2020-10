“Wystraszyli się polskich rolników” – Michał Kołodziejczak odpowiada na nowe wersją “Piątki dla zwierząt Kaczyńskiego”

Mamy 100% pewno, że zmiany, które są proponowane nie wyjdą w życie. Są proponowane być odciągnąć od wszystkich działań, które pojedliśmy. To jasno pokazuje, że wystraszyli się Polskich rolników. – tak na konferencję Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy i nowe propozycje dotyczące tzw. “Piątki dla zwierząt” odpowiedział Michał Kołodziejczak.

“Wiele pytań, które skierowaliście do mnie po tej konferencji. Czy jutro jest strajk, manifestacja? Jak moglibyśmy jutro nie robić strajku i manifestacji, kiedy do Warszawy zostały ściągnięte szwadrony policji z całego kraju. Właśnie po to, by czekać na rolników,

którzy chcą zrobić coś złego według nich.” – zaznaczył lider AgroUnii.

“Ustawa robiona jest tak, by podobała się Jarosławowi Kaczyńskiemu i tym którzy będą czerpali z niej korzyści. Usłyszałem haniebne słowa Ministra Rolnictwa, który powiedział, że on teraz konsultował z pojedynczymi rolnikami tą ustawę. To z kim konsultował tą ustawę człowiek, który ja pisał?” – zapytał retorycznie Michał Kołodziejczak.

Źródło: Transmisja LIVE na profilu FaceBook Agrorunia