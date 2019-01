Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Minikowo

Targi rolno-przemysłowe AGRO-TECH w Minikowie w tym roku połączone były z Krajową Wystawą Bydła Mięsnego (3. edycja) i z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych (19. edycja).

Po oficjalnym otwarciu wystawy zwierząt 30 czerwca przystąpiono do oceny około 140 sztuk bydła mlecznego. Prezentowane bydło mleczne oceniali: Mirosław Anaczkowski – sędzia główny z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBPM) oraz Daniel Cichocki – asystent sędziego z Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła (KPZHB).

Jałowice i krowy były oceniane w ośmiu kategoriach. W pierwszej kolejności wybierano z każdej grupy czempiona i dwa wiceczempiony, a następnie spośród czempionów wybrano superczempiona.

Tytuł superczempiona w kategorii jałowic zdobyła jałowica Bańka 15 (nr katalogowy 65) z AGRO- DĄBRÓWKA sp. z o.o. w Dąbrówce. W kategorii krów mlecznych superczempionem została krowa rasy Holsztyńsko-Fryzyjskiej

w III laktacji DIOMENA 26 (nr katalogowy 137) należąca do Stadniny Koni w Dobrzyniewie.

Tytułem czempiona zostały nagrodzone następujące zwierzęta:

• ZONIA 11, GR-H Kudła Lidia – Ławy, kat. jałowice w wieku 12-13 miesięcy;

• SUPRA, GR Mamlicz Grzegorz Ciszak, kat. jałowice w wieku 14-15 miesięcy;

• JAKOBA 7, OHZ Osięciny sp. z o.o., kat. jałowice w wieku 16-18 miesięcy;

• BAŃKA 15, AGRO- DĄBRÓWKA sp. z o.o., kat. jałowice w wieku 19-21 miesięcy;

• FIGLARKA 62, HZINR Polanowice sp. z o.o., kat. jałowice w wieku 22-24 miesiące;

• DYPLOMA, SK w Dobrzyniewie sp. z o.o., kat. krowy w I. laktacji;

• TANIA 106, SK w Dobrzyniewie sp. z o.o., kat. krowy w II. laktacji;

• DIOMENA 26, SK w Dobrzyniewie sp. z o.o., kat. krowy w III. laktacji.

Wszystkie czempiony w kategorii krów mlecznych przypadły krowom należącym do Stadniny Koni w Dobrzyniewie.

Po ocenie bydła mlecznego odbyła się wystawa bydła mięsnego, w której wzięło udział prawie 70 sztuk zwierząt następujących ras: LIMOUSINE, GALLOWAY, CHAROLAISE, ANGUS CZARNY, BLONDE D’AQUITAINE i BELGIJSKA BIAŁO-BŁĘKITNA.

Komisja oceniająca bydło mięsne w składzie: Beppe Pantaleoni – sędzia, manager KBS GENETIC z Francji, Barbara Binerowska – asystent sędziego z PZHPBM i Marek Kowalczyk – asystent sędziego z PZHPBM przyznała 14 czempionów i 7 wiceczempionów.

Czempiony zdobyły zwierzęta następujących hodowców:

• Agro- Bieganów sp. z o.o., kat. krowa z cielęciem rasy LIMOUSINE;

• OHZ Przeczyn Zdrój sp z o.o., kat. jałówki do 18 miesięcy rasy LIMOUSINE;

• Patryk Szerfenberg, kat. jałówki powyżej 18 miesięcy rasy LIMOUSINE;

• Krzysztof Pulkowski, kat. buhaje do 24 miesięcy rasy LIMOUSINE;

• Zbigniew Kołoszyc, kat. buhaje powyżej 24 miesięcy rasy LIMOUSINE;

• Monika Kopica, kat. jałówki do 18 miesięcy rasy GALLOWAY;

• Zbigniew Szychulski, kat. jałówki do 18 miesięcy rasy ANGUS CZARNY;

• Zbigniew Szychulski, kat. buhaje poniżej 24 miesięcy rasy ANGUS CZARNY;

• Zbigniew Szychulski, kat. buhaje powyżej 24 miesięcy rasy ANGUS CZARNY;

• Jerzy Magowski, kat. krowa z cielęciem rasy CHAROLAISE;

• Jerzy Magowski, kat. jałówki do 18 miesięcy rasy CHAROLAISE;

• Jerzy Magowski, kat. jałówki powyżej 18 miesięcy rasy CHAROLAISE;

• Krzysztof Pulkowski, kat. buhaje do 24 miesięcy rasy BLONDE D’AQUITAINE;

• Krzysztof Pulkowski, kat. buhaje powyżej 24 miesięcy rasy BLONDE D’AQUITAINE.

Buhaj UŁAZ rasy LIMOUSINE należący do Zbigniewa Kołoszyca został superczempionem wystawy bydła mięsnego.

Ponadto pan Bernard Landuyt otrzymał statuetkę za udział i prezentację rasy mięsnej BELGIJSKIEJ BIAŁO-BŁĘKITNEJ.

Atrakcją drugiego dnia targów był konkurs młodego hodowcy, w którym brały udział dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Młodzi hodowcy – dzieci oprowadzały swoje cielęta, a sędziowie oceniali przygotowanie zwierząt i sposób oprowadzania. Wszystkie występujące dzieci zostały zwycięzcami i otrzymały wiele nagród ufundowanych przez sponsorów.

Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Tekst i fot. Wojciech Suwara