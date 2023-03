Wystaw żółte naczynia w rzepaku – już czas!

Przypominamy o konieczności wystawienia żółtych naczyń na polu do monitoringu upraw rzepaku na obecność szkodników. Pierwsze chowacze w tym roku w najcieplejszych regionach kraju odnotowano już w styczniu, tym bardziej musimy wystawić żółte naczynia na pola.

Monitoring nalotu i liczebności szkodników jest niezbędny, abyśmy mogli we właściwym momencie prze[prowadzić zabieg insektycydem. Najprostszym, skutecznym i zarazem najtańszym sposobem monitoringu jest wystawienie żółtych naczyń na polu.

Wprawdzie temperatury nie są jeszcze wystraczające dla intensywnego nalotu szkodników, ale musimy pamiętać, że w ciągu dnia jest już dość ciepło (zwłaszcza w cieplejszych regionach kraju) i przy nasłonecznieniu i nagrzewającym się gruncie szkodniki szybko się uaktywnią. IOR-PIB w Stacji Winna Góra (woj. wielkopolskie) odnotował już z początkiem tygodnia pierwszego osobnika chowacza czterozębnego.

Obecnie notujemy jeszcze spadki temperatur poniżej 0°C, dlatego do naczyń nalewamy zimowego płynu do spryskiwaczy. Później, w miarę w miarę wzrostu temperatur, kiedy nie występują już ujemne, naczynia wypełniamy wodą z dodatkiem płynu do naczyń (zmniejsza napięcie powierzchniowe wody i uniemożliwia tym samym wydostanie się szkodników z naczynia).

Płyn/wodę wlewamy do ¾ pojemności naczynia. Pojemniki kontrolować trzeba co do zawartości płynu zwłaszcza, jeśli występują opady deszczu. W razie konieczności wymieniać płyn zmieszany z wodą, aby przy występujących nocnych przymrozkach woda w pojemniku nie zamarzła.

Dostępne są żółte naczynia przykrywane gęstym sitkiem, które stanowi zabezpieczanie przed wydostaniem się owadów. Jeśli takim nie dysponujemy to w żółtym naczyniu (bez sitka) kilka cm poniżej krawędzi brzegu musimy przewiercić małe otwory, by w razie opadów z pojemnika nie przelała się woda, a wraz z nią złapane owady.

Żółte naczynia umieszczamy w plantacjach rzepaku 15-20 m od brzegów pola, od strony nalotu szkodników, tj. zadrzewień, krzewów, lasu.

Kontrolę żółtych naczyń prowadzimy systematycznie np. co 2-3 dni o zbliżonej godzinie, najlepiej około południa (najcieplejsza pora dnia wczesną wiosną).

Jeśli stwierdzimy, że progów szkodliwości szkodników został przekroczony stosujemy chemiczny zabieg zwalczający szkodniki. Aby zabieg zwalczania insektycydem był skuteczny musimy przeprowadzić go odpowiednio szybko, tzn. zanim samice zdążą złożyć jaja. Dobierając insektycyd musimy zatem zwrócić uwagę na wymaganie insektycydu względem temperatury – tą mierzymy przy gruncie.

Po zabiegu insektycydem nie rezygnujemy z monitoringu plantacji rzepaku i nadal sprawdzamy żółte naczynia, jeśli to konieczne zabieg powtarzamy pamiętając w miarę możliwości o rotacji grupy chemicznej stosowanego środka ochrony roślin.

Próg ekonomicznej szkodliwości chowaczy