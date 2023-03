Wysokość belki opryskiwacza nad łanem i prędkość jazdy podczas oprysku mają kluczowe znaczenie

Wraz ze wzrostem wysokości belki od optymalnej pozycji tylko o 10 cm, utrata oprysku przez wiatr może wzrosnąć nawet 2-krotnie, a przy silnym wietrze będzie to jeszcze wyższa wartość. Warto więc zadbać o jej prawidłowe ustawienie.

Ta sytuacja jest możliwa w przypadku każdego, nawet nowego i kosztownego opryskiwacza wyposażonego w liczne systemy usprawniające pracę, takie jak chociażby automatyczne utrzymanie wysokości belki od podłoża.

W przypadku starszych lub mniej zaawansowanych opryskiwaczy, które nie są wyposażone w systemy wspomagające, warto mieć na uwadze, aby prędkość ciągnika nie była większa niż 8 km/h, ponieważ tylko przy belce o szerokości roboczej 12 m amplituda drgań belki może osiągnąć ± 20 cm, a to są wbrew pozorom całkiem duże wartości wpływające na jakość i skuteczność oprysku.

W tym momencie dochodzimy do sedna niniejszego tekstu, czyli wysokości, na jaką trzeba ustawić belkę. Wysokość ta zależy od kąta pracy rozpylaczy, który w przypadku znakomitej większości obecnie stosowanych rozwiązań wynosi pomiędzy 110 a 120°. W takim przypadku optymalna jest wysokość to 0,5 m nad opryskiwaną powierzchnią przy optymalnym ciśnieniu cieczy. Zmniejszenie wysokości belki powoduje większe nakładanie się „stożków opryskowych” co zwiększa nierównomierność oprysku. Natomiast zwiększenie wysokości belki np. do 0,6 m sprzyja bardziej równomiernemu pokryciu roślin środkiem ochrony roślin, lecz powoduje większą wrażliwość na ruchy powietrza, co sprzyja znoszeniu oprysku.