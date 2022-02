Wysokoplonujący jęczmień przy połowie dawki nawożenia azotem

Na horyzoncie pojawiają się nowe odmiany jęczmienia o znacznie zwiększonej wydajności azotu, które pomagają zmniejszyć zużycie nawozów i emisje gazów cieplarnianych. Nawożąc rośliny połową dawki azotu uzyskano wysokoplonujący jęczmień o wysokich parametrach jakościowych ziarna.

Sojusz (Western Crop Genetics Alliance) nawiązany pomiędzy Departamentem Przemysłu i Rozwoju Regionalnego oraz Uniwersytetem Murdoch w Australii zaowocował uzyskaniem nowych linii jęczmienia odznaczających się podwyższoną zwartością azotu przy połowicznej dawce nawożenia.

Do podniesienia efektywność wykorzystania azotu bez uszczerbku dla wydajności oraz jakości plonu wykorzystało technologię edycji genów Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR/Cas 9), która pozwoliła na stworzenie nowych linii jęczmienia. Zawartość azotu w nowych liniach jęczmienia była do 50 proc. wyższa przy już przy połowie dawki nawożenia azotem w porównaniu z kontrolą w próbach szklarniowych, a plony ziarna przy typowych dawkach stosowania nawozów azotowych w tych liniach wzrosły nawet o 30 proc.

Dyrektor Sojuszu Chengdao Li powiedział, że CRISPR/Cas 9 to technologia, która bardzo dokładnie włącza lub wyłącza geny jęczmienia, co zostało wykorzystana, aby stworzyć lepszą cechę. Profesor Li porównał wykorzystanie technologii CRISPR do tej stosowanej przez chirurga podczas operacji.

– Tak jak chirurg używa nożyczek do usuwania niechcianego materiału, tak CRISPR/Cas 9 wycisza niepożądane geny regulujące użycie azotu. Usunięcie tych genów opóźnia dojrzewanie i zbiór jęczmienia o 10 – 14 dni, jednocześnie zwiększając produkcję chlorofilu o 50 – 180 proc. ​​zapewniając tym samym dodatkowy tydzień lub dwa na lepsze wypełnienie ziarnem. Skutkuje to możliwościom uzyskania lepszych parametrów jakościowych ziarna – powiedział profesor Li.

Technika CRISPR/Cas 9 została wykonana na europejskiej odmianie jęczmienia Golden Promise oraz popularnej australijskiej odmianie RGT Planet. Próby szklarniowe z nowym jęczmieniem zostaną podjęte w tym roku dla zwiększenia ilości materiału, a Sojusz zamierza współpracować z potencjalnymi firmami hodowlanymi w celu przeprowadzenia prób polowych w 2023 r.

Profesor Li powiedział, że rewolucyjna technika utoruje drogę do zmniejszenia zależności od nawozów azotowych, obniży koszty produkcji i zwiększy rentowność, wspierając jednocześnie wysiłki na rzecz osiągnięcia przez przemysł zbożowy neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Według Global Carbon Project ponad połowa emisji podtlenku azotu powodowana przez człowieka pochodzi z rolnictwa, z czego do 80 proc. z nawozów azotowych.

– Nawóz azotowy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zysk w produkcji zbóż, a całkowite zużycie nawozów azotowych w Australii wzrosło trzykrotnie w ciągu ostatnich 30 lat do blisko 1,3 mln t rocznie, o wartości ponad 1 miliarda dolarów – powiedział profesor.

Wskazał, że ceny nawozów radykalnie wzrosły w ostatnich latach, a syntetyczne produkty azotowe są obecnie warte około 1400 USD za t, co wywiera presję na marże hodowców. Poprawa efektywności wykorzystania azotu nie tylko obniży koszty nawozów dla hodowców, ale także pomoże zmniejszyć zanieczyszczenie wody i – co najważniejsze – emisję gazów cieplarnianych.

Zastosowanie techniki CRISPR/Case 9 w jęczmieniu jest pierwszym udanym przykładem jej wykorzystania w głównych gatunkach rolniczych w Australii i ma potencjał do zastosowania w innych zbożach i roślinach ogrodniczych.

– To znaczący przełom, który przyniesie daleko idące korzyści. Rynki światowe coraz bardziej zwracają uwagę na sposób wytwarzania produktów, dlatego musimy znaleźć bardziej wydajne sposoby produkcji żywności o niższych nakładach azotu i niższych emisjach na jednostkę produktu. Genetyka upraw jest potężnym narzędziem do zaspokojenia zapotrzebowania klientów na żywność produkowaną w sposób zrównoważony, bez zmiany systemów rolniczych lub zwiększania kosztów, umożliwiając rolnikom konkurencyjność na arenie międzynarodowej, jednocześnie chroniąc przyszłość naszej planety – powiedział profesor Peter Davies, prorektor Uniwersytetu Murdoch.

Zastosowanie technologii CRISPR/Cas 9 jest wyłączone z kryteriów dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie w Australii (zgodnie z Gene Technology Regulations 2001). W Europie w takim przypadku nadal edycja genów uznawana jest jako GMO.