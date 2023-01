Wysokie tempo eksportu rosyjskiej pszenicy będzie wywierało presję na ceny

Jak podaje serwis e-WGT, tempo eksportu rosyjskiej pszenicy na początku sezonu nie było imponujące, jednak przyspieszenie w ostatnich miesiącach 2022 roku pozwoliło odrobić straty z nawiązką.

– Efektem tego było znaczne przyspieszenie tempa dostaw do Algierii, która w ostatnich miesiącach znajdowała się w pierwszej trójce odbiorców rosyjskiej pszenicy. Według Sovecon Rosja wysłała do Algierii więcej pszenicy w pierwszym półroczu sezonu niż we wszystkich innych sezonach eksportowych – informuje serwis e-WGT.

Dane RosStatu wskazują na eksport w okresie lipiec-grudzień na poziomie 22,7 mln ton pszenicy, co daje o 0,2 mln ton więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Łącznie instytucja prognozuje rosyjski eksport w tym sezonie na 39,5 mln ton, przy czym szacunki USDA opiewają na aż 43 mln ton.

– Oznacza to, że przekroczono dopiero połowę całego eksportu, podczas gdy w I połowie sezonu 2021/22 wyeksportowano aż 2/3 całości. Olbrzymia podaż eksportowa rosyjskiej pszenicy będzie zatem utrzymywać także w kolejnych miesiącach i będzie nadal wywierać presję na ceny tego zboża – czytamy w serwisie e-WGT.

UE wyeksportowała w okresie lipiec-grudzień 16,7 mln ton pszenicy.