Wysokie ceny zbóż nie przyciągają sprzedających. Lekki spadek cen mokrej kukurydzy

Wysoki popyt na zboża na świecie skutkuje wzrostami cen. Według ekspertów Banku PKO BP przeciętnie w 2021 roku ceny pszenicy konsumpcyjnej w Polsce wzrosły o 26,9 proc. Kukurydza paszowa podrożała w analogicznym okresie o 27 proc.

– Oczekujemy, że wysokie ceny zbóż utrzymają się do końca bieżącego sezonu z uwagi na napięty bilans na świecie. Dynamika cen skupu pszenicy w Polsce w 2022 może jednak wyhamować do 8-10 proc. r/r wobec wzrostu o ok. 25 proc. r/r w 2021. Czynnikiem wsparcia będą m.in. wysokie ceny nawozów, wynikające m.in. ze znaczących podwyżek cen gazu – mówi Mariusz Dziwulski z Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku PKO BP.

Od kilku tygodni w skupach nie odnotowuje się znaczących wzrostów cen zbóż. Aktualny cennik chociaż jest znacznie wyższy niż w ubiegłych latach, to jednak nie przyciąga zbyt wielu sprzedających. Ci, którzy musieli, już sprzedali, a wszyscy pozostali, którzy nie potrzebują szybko gotówki i mają gdzie składować swoje plony, czekają na jeszcze lepsze ceny.

Obecnie podmioty skupowe płacą za tonę pszenicy konsumpcyjnej ok. 1050 zł/t. W tej samej cenie skupują też pszenicę paszową. Za tonę pszenżyta można otrzymać 850 złotych, jęczmienia – 750-850 złotych, a owsa zwykle 600 nawet do 750 złotych.

Nieco od minionego tygodnia staniała kukurydza mokra. Dziś za jej tonę płacą 670 złotych (tydzień temu – 680 zł.).

Jak zwykle w dobrej cenie jest rzepak. Tutaj, jak na razie nie można spodziewać się żadnej obniżki ceny, tym bardziej, że drożeje on także na giełdach w Paryżu i w Chicago. Tona rzepaku obecnie kosztuje ok. 3000 zł., a często tę granicę przekracza (w jednym ze skupów zaproponowano nawet 3170 zł/t).