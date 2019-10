Producenci trzody dziś nie mają powodów do narzekań bo nadal utrzymują się wysokie ceny skupu tuczników. W ocenie Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej wysoka cena skupu utrzymuje się dzięki zwiększonemu eksportowi do Chin oraz mniejszej produkcji tuczników w UE w stosunku do ubiegłego roku, co związane jest ze spadkiem pogłowia świń w krajach Wspólnoty.

– Rynek niemiecki pozostaje zrównoważony już od pięciu tygodni, a zaoferowany do sprzedaży żywiec wieprzowy sprzedaje się bez problemów. W notowaniach VEZG w dniu 25.09.2019 cena została utrzymana na poziomie 1,85 €/kg (wbc) – mówi Aleksander Dargiewicz, dyrektor zarządzający KZP–PTCH.

Według KZP–PTCH unijni eksporterzy liczą nie tylko na zbyt na rynku chińskim, ale również na powiększenie eksportu do innych krajów azjatyckich zmagających się z ASF takich jak: Filipiny czy Korea Południowa.

Źródło: KZP-PTCH

Opracował: Samuel Skrzysz