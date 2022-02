Wysokie ceny rzepaku z przełomu stycznia i lutego prawdopodobnie nie utrzymają się

Bardzo wysokie ceny głównych nasion oleistych i olejów, które odnotowano w styczniu i na początku lutego 2022 r. prawdopodobnie nie utrzymają się. Istnieje kilka czynników, które sugerują spadek cen w nadchodzących tygodniach oraz miesiącach. Ceny rzepaku spadły już poniżej wysokich poziomów z początku 2022 roku. W notowaniach z 8 lutego kontakt majowy na giełdzie towarowej w Paryżu wynosił 677 EUR, a sierpniowy 606 EUR.

Zapasy rzepaku są nadal ograniczone. Spodziewamy się, że ceny pozostaną względnie stabilne, dopóki nie zostanie osiągnięte wystarczające zabezpieczenie popytu. Przyczyniają się do tego duże dostawy australijskiego rzepaku do Unii Europejskiej, spowodowane rekordowymi zbiorami wynoszącymi co najmniej 6,5 mln ton (w porównaniu do 4,5 mln ton w ubiegłym roku).

Na ceny rzepaku w maju i czerwcu będą wpływać perspektywy nowych zbiorów w Kanadzie, UE i na Ukrainie. Przy założeniu, że pogoda będzie optymalna, uważamy za prawdopodobne, że światowa produkcja rzepaku i canoli wzrośnie o co najmniej 8 mln ton w nadchodzącym sezonie.

Globalna produkcja i eksport oleju słonecznikowego gwałtownie wzrosną w ciągu najbliższych 6-7 miesięcy. Przy rekordowo wysokich zapasach nasion słonecznika i światowym przetwarzaniu wyższym o 4,5 mln ton w porównaniu rok do roku (okres marzec/wrzesień), ceny oleju słonecznikowego spadną w związku z wyższą produkcją i eksportem.

Produkcja, eksport i zapasy oleju palmowego utrzymywały się ostatnio poniżej oczekiwań, ale w nadchodzących miesiącach nastąpi wzrost powyżej poziomu z poprzedniego roku.

Istnieje jednak pewna wątpliwość co do globalnej podaży i przetwórstwa soi, biorąc pod uwagę ogromne straty produkcyjne w Brazylii, Paragwaju i Argentynie w ciągu ostatnich 8 tygodni. Soja jest wykorzystywana przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość białka. Najnowsze szacunki Oil World wskazują na stosunkowo wysokie ceny śruty sojowej, i spadek cen oleju sojowego.

Po dwóch latach światowego deficytu olejów roślinnych obecne prognozy wskazują na nadwyżkę produkcji i odbudowę zapasów o około 1,5 mln ton w okresie październiku/wrześniu 2021/22, przy czym cała nadwyżka może wystąpić w kwietniu/wrześniu.

Spadek cen rzepaku i oleju rzepakowego będzie jednak stosunkowo ograniczony. Ceny pozostaną znacznie powyżej średniej z ostatnich pięciu lat. Będzie to trwało do czasu, dopóki uszczuplone światowe zapasy olejów roślinnych nie zostaną wystarczająco uzupełnione. Najprawdopodobniej nastąpi to dopiero w 2023 roku.

Naszym zdaniem w ciągu najbliższych miesięcy ceny rzepaku z nowych zbiorów spadną z obecnego poziomu. Jeśli nasze prognozy podaży i popytu się spełnią bez strat w produkcji związanych z pogodą w kluczowych krajach, zalecamy wcześniejszą niż zwykle sprzedaż stosunkowo dużej części plonów rzepaku z 2022 r. oraz zwiększenie zasiewów rzepaku następnej jesieni, jeśli pozwoli na to płodozmian.

Informacja przygotowana przez ISTA Mielke GmbH – analizy i prognozy dotyczące globalnego rynku rzepaku, oleju, tłuszczy oraz śruty, Hamburg, Niemcy. Więcej informacji o profilu firmy oraz poszczególnych usługach na stronie www.oilworld.de

Źródło: Rapool