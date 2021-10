Wysokie ceny nawozów uderzają przede wszystkim w małe i średnie gospodarstwa

Ceny nawozów szaleją i obecnie nic nie wskazuje na to, żeby miały w najbliższym czasie spaść. Wysokie ceny gazu napędzają wzrost cen nawozów azotowych, sankcje nałożone na Białoruś ograniczyły dostępność potażu potrzebnego do produkcji nawozów potasowych, zaś jeden z kluczowych producentów nawozów azotowych i fosforowych, Chiny, zakazał ich eksportu, aby zapobiec wzrostowi cen w kraju. Kto w tej sytuacji straci najbardziej?

Wiele w kontekście Zielonego Ładu mówi się o renesansie mniejszych, produkujących “zdrowiej” i bardziej “humanitarnie” gospodarstw. Niestety, to one są najbardziej narażone na wzrost cen środków do produkcji rolnej. Małe podmioty w przeciwieństwie do tych dużych często nie mają zbyt dużej zdolności do negocjacji cen czy kontraktacji. Inna sprawa to technologie, które pozwalają na oszczędności w nawożeniu; niestety, dla małych gospodarstw często nadal dostęp do chociażby nowoczesnych rozsiewaczy działających na podstawie map aplikacyjnych, które znacznie redukują zużycie nawozów to nadal abstrakcja, a obecna sytuacja pokazała, że właśnie tego typu rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego są i będą miały największy wpływ na opłacalność produkcji rolnej.

Zapowiedzi związane z rozwojem małych i średnich gospodarstw sobie, a rzeczywistość sobie… Być może rozwiązaniem byłby rozwój spółdzielczości, jednak realnie patrząc, jest to bardzo, ale to bardzo daleka perspektywa. Z kolei rynek usług, przynajmniej w Polsce, często nie nadąża za najnowszymi trendami.

Co będzie dalej w kontekście globalnym? Analitycy są raczej zgodni; przy obecnych cenach nawozów czeka nas ograniczenie produkcji żywności, a tym samym wzrost jej cen, nie wspominając już o odbudowie niskich światowych zapasów zbóż i oleistych…