Wysoka jakość sianokiszonki oraz niższe koszty produkcji. Co ma do zaproponowania Claas?

Trudne warunki pogodowe, w tym susza, spowodowana wciąż zmieniającym się klimatem zmuszają rolników do ciągłego szukania rozwiązań na polepszenie jakości zbieranej paszy. Przyjrzyjmy się dostępnym rozwiązaniom technologicznym w maszynach zielonkowych zapewniających wysoką jakość zbieranej paszy już na etapie koszenia, przetrząsania, zgrabiania czy prasowania.

– Hodowcy od kilku lat często zmagają się z krótkimi oknami pogodowymi oraz mniejszą liczbą pokosów, czy niższym plonem zebranej paszy zielonej – mówi ekspert Claas, Patryk Piontek. – Dlatego też projektując maszyny do zbioru pasz dużą uwagę przykładamy do rozwiązań technologicznych, które wspierają rolników właśnie w tym wymiarze – dodaje.

Maksymalna wydajność i mniejszy zużycie

Seria kosiarek Claas Disco została wyposażona w hydropneumatyczny system odciążający Active Float. Zależnie od modelu kosiarki jest on montowany seryjnie bądź dostępny opcjonalnie zamiast odciążenia sprężynowego. Masa kosiarki jest przy tym przenoszona na ciągnik, a tym samym nie niszczy darni. – Dla wielu rolników największą zaletą jest jednak czyste cięcie i wpływ systemu na zużycie paliwa przez pracujący z kosiarką ciągnik – komentuje Piontek. Dzięki systemowi odciążenia Active Float można obniżyć zawartość surowego popiołu o 17 proc. Dodatkowo zużycie paliwa zmniejsza się o 2,5 proc. Poprzez obniżenie liczby obrotów WOM do 850 obr./min można zmniejszyć zużycie paliwa o kolejne 16 proc.

Warto też tutaj wspomnieć, że zależnie od warunków pracy wszystkie kosiarki C;laas Disco mogą pracować również z liczbą obrotów WOM zredukowaną do 850 obr./min. Takie rozwiązanie wyraźnie zmniejsza zużycie paliwa. Oszczędności te zostały potwierdzone w praktyce podczas niezależnych testów – gdzie zaobserwowano spadek zużycia paliwa na poziomie od około 0,4l, aż do 1l na hektar.

Większe zapotrzebowanie na moc, ale i dodatkowe korzyści

Zwiększenie jakości paszy możemy także uzyskać na etapie jej zbierania i prasowania w baloty. Prasy zwijające Claas Variant i Rollant zostały wyposażone w system Roto Cut. Jak mówi Patryk Piontek – Co prawda zwiększają one zapotrzebowanie na moc o około 10 proc., ale w zamian dostajemy dodatkowe korzyści. Specjalny system cięcia zapewnia lepszą jakość paszy dla przeżuwaczy, wysoką gęstość balotów, a co za tym idzie lepszą fermentację kiszonki. „Drobniej pocięta pasza pozwala także na łatwiejsze mieszanie i szybsze przygotowanie dawek żywieniowych w wozie paszowym – dodaje ekspert Claas.

Mimo zwiększonego zapotrzebowania na moc, przy zastosowaniu Roto Cut otrzymujemy mniej balotów na hektar – możemy dzięki temu zredukować koszty transportu i owijania. Co zrekompensuje nam wzrost kosztów paliwa pracy prasą z Roto Cut.

Większa siła zgniotu przy tej samej mocy

W prasach Claas Rolant zastosowany został system MPS. Jak komentuje Patryk Piontek – Rozwiązanie to pozwala nam uzyskać bardziej zagęszczone i mocniej sprasowane baloty. Nie potrzebujemy do tego większego mocy ciągnika. W momencie rozpoczęcia formowania balotu trzy walce MPS znajdują się wewnątrz komory prasującej. Zwiększający się balot w komorze wypycha MPS ku górze aż do położenia krańcowego. Zalety: dzięki temu balot obraca się od samego początku i jest zagęszczany już od 90 cm. W ten sposób można uzyskiwać mocno zagęszczone baloty nawet przy wysokiej prędkości jazdy. Przy zastosowaniu MPS otrzymujemy mniej balotów na hektar – możemy dzięki temu zredukować koszty transportu i owijania.