Wysiewaj wyłącznie zdrowe, zaprawione ziarno zbóż. Dostępne zaprawy. Ekspert radzi

Przed wysiewem zbóż pozyskanych z własnego zbioru lub od sąsiada, ważny jest wysiew zdrowego materiału siewnego, m.in. poprzez jego prawidłowe zaprawienie. Chodzi tu zarówno o wybór właściwej zaprawy (ograniczającej rozwój określonych patogenów chorób grzybowych), jak też technikę wykonania tego zabiegu, z myślą o precyzyjnym pokryciu powierzchni zaprawianego ziarna. Niektóre z oferowanych zapraw, zwalczają zaledwie jednego patogena, inne kilka.

Należy dodać, iż zaprawienie nasion, jest jednym z najtańszych zabiegów ochrony roślin, decydujących zazwyczaj o zdrowotności roślin, nie tylko w początkowym (dotyczy np. zgorzeli siewek), ale też (w znacznym stopniu) w dalszych okresach wegetacji roślin, co ostatecznie przekłada na wysokość i jakość plonów. Zaprawianie umożliwia więc ponoszenie mniejszych kosztów w zakupie fungicydów i oprysku nimi, by zwalczyć patogeny chorób, w późniejszych okresach wegetacji roślin. Przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego jest on z reguły zaprawiony.

Przy wyborze zaprawy jednoskładnikowej powinna ona zawierać substancje czynną (s. cz.) o działaniu układowym (systemicznym), należącej najczęściej do grupy chemicznej triazoli. Przy wyborze zaprawy dwu- lub trójskładnikowej, co najmniej jedna z nich powinna być układowa, zaś pozostałe powierzchniowe lub/i wgłębne. Poniżej przykłady preparatów do zaprawiania ziarna jarych form pszenicy, jęczmienia i owsa. Niektórymi z nich można zaprawiać także inne gatunki zbóż jarych (także ozimych), a więc pszenżyto i żyto.

Zaprawy jednoskładnikowe: Beltone 25 FS, Premis 025 FS, Real 025 FS, Gismo 060 FS.

Zaprawy dwuskładnikowe: Celest Extra 050 FS, Diflud 050 FS, Grano 050 FS, Proseed 050 FS, Celest Power, Maxim Power, Vibrance Duo i Vibrance Duo 050 FS, Omnix Power, Sedextra Power, Lamardor 400 FS i Lamardor Pro, Redigo Pro 170 FS, Retro 170 FS, Seedron 60 FS, Sedavax 60 FS, Flutik 050 FS, Flutrix 050 FS, Tridox 050 FS.

Zaprawy trójskładnikowe: Beret Star, Vibrance Pro, Vibrance Star, Vibrance Star 070 FS i Vibrance Gold 100 FS.

Przy uprawie jednego gatunku zboża jarego w gospodarstwie, można zakupić zaprawę wyłącznie dla tej uprawy. Poniżej przykłady tego typu zapraw, zawierających (podano w nawiasie): jedną (1), dwie (2) lub trzy (3) substancje czynne w podanych preparatach.

Dla owsa: Beret Opti (3), Vibrance Trio 060 FS (3) i Vibrance Opti (3).

Dla jęczmienia: Interest (1), Tarcza 050 FS (1), Zaprawa Domnic 060 FS (1), Systiva 333 FS (1), ZN Premium 333 FS (1), Dorida 050 FS (2), Farys 050 FS (2), Orius Combi 050 FS (2).

Dla pszenicy: Goliat 025 FS (1), Prepper (1), Fluoxonazol 080 FS (3), Scenic 080 FS (3).

Dla żyta: Fluarto 050 FS (1), Madron 050 FS (1), Trigof 50 FS (1).

Dla pszenżyta – brak zapraw wyłącznie dla tego gatunku, w związku z czym polecić można preparaty dla pszenżyta (pz) oraz innych gatunków zbóż: owsa (o), jęczmienia (j), pszenicy (p) oraz żyta (z). Oto przykłady takich zapraw: Difend (dla pz i p – 1 s. cz.), Gizmo 060 FS (dla pz, p, j, o – 1 s. cz.), Diflud 050 FS (dla pz, p, j, o – 2 s. cz.), Grano 050 FS (dla pz, p, j, o – 2 s. cz.), Proseed 050 FS (dla pz, p, j, o – 2 s. cz.), Lamardor 400 FS (dla pz, p, j, o – 2 s. cz.), Lamardor Pro (dla pz, p, j, o – 2 s. cz.), Redigo Pro 170 FS (dla pz, p, j, o – 2 s, cz.), Retro 170 FS (dla pz, p, j, o – 2 s. cz.), Orius Universal 75 ES (dla pz, p, j – 2 s. cz.).