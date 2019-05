Wysiew wapna pylistego w praktyce

Zapotrzebowanie na wysiew nawozów pylistych stale wzrasta. Wysoka reaktywność i szybkość działania oraz coraz lepsza dostępność tego typu nawozów w atrakcyjnych cenach powoduje, że wielu rolników sięga właśnie po wapno pyliste.

Problemem, z jakim borykają się dostawcy nawozów pylistych, firmy usługowe oraz sami rolnicy, jest brak odpowiedniego sprzętu do wysiewu takich nawozów. Rozsiewacze tarczowe nie są w stanie rozprowadzić wapna pylistego na odpowiednią szerokość oraz generują ogromne straty wskutek znoszenia przez wiatr, stąd wymagane są specjalistyczne rozwiązania. Firma UNIA, jako pierwszy polski producent maszyn rolniczych, rozwiązuje ten problem, proponując rozsiewacz wyposażony w specjalną belkę do rozsiewu wapna pylistego równomiernie na szerokość do 12 m, bez efektu znoszenia nawozu przez wiatr.

Działanie belki opiera się na przenośniku ślimakowym o średnicy 150 mm, który rozprowadza nawóz do otworów znajdujących się na całej szerokości roboczej.

Odpowiednia konfiguracja prędkości taśmy dozującej nawóz ze skrzyni, prędkości obrotowej ślimaków belki oraz otwarcia zasuw otworów wylotowych pozwala rozprowadzić materiał z zachowaniem wysokiej równomierności poprzecznej. Belka pracująca ok. 80 cm nad powierzchnią pola jest osłonięta plandeką chroniącą strumień spadającego nawozu przed wiatrem. Układ zawieszenia belki umożliwia jej składanie do pozycji transportowej oraz amortyzację wstrząsów podczas pracy.

Prototypowa maszyna RCW 120 TD z tandemowym, resorowanym układem jezdnym oraz belką do nawozów pylistych o szerokości 12 m jest obecnie w fazie testów polowych.

Testy skupiają się w głównej mierze na wytrzymałości oraz jakości pracy układu zawieszenia belki, a także na równomierności rozkładu nawozu na powierzchni pola przy zastosowaniu różnych dawek. Dotychczasowe testy napawają optymizmem. Jakość rozsiewu oraz łatwość regulacji wręcz przekroczyła nasze oczekiwania. Dalsze próby powinny obnażyć wszelkie słabe punkty nowej konstrukcji tak, aby maszyna, która trafi do sprzedaży, była pozbawiona wad.

Rozsiewacz RCW 120 TD z belką o szerokości12 m jest propozycją dla dużych gospodarstw i firm świadczących usługi rolnicze. W przyszłości planowane jest wprowadzenie do oferty także mniejszych belek, o szerokości 9 i 6 m, przystosowanych do montażu na mniejszych rozsiewaczach RCW. Co ważne, taki rozsiewacz w dalszym ciągu zachowuje możliwość rozsiewu wapna i nawozów granulowanych za pomocą adaptera tarczowego, który na czas pracy z belką jest demontowany.

Źródło: UNIA