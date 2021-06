Wyrzucił śmieci na łąkę. Zdradziło go… zdjęcie rentgenowskie

Jeden z mieszkańców Skrzyszowa w połowie kwietnia zauważył na swojej łące stertę śmieci, o czym powiadomił niezwłocznie funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Mężczyzna który je wyrzucił był wyjątkowo nieostrożny, co okazało się podczas ich przeglądania.

Policjanci bowiem już podczas tej czynności wpadli na jego trop, znajdując w stercie zdjęcie rentgenowskie jednego z członków rodziny, które najpierw doprowadziło funkcjonariuszy do jego krewnych, następnie zaś do samego sprawcy. Początkowo mężczyzna nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu, jednak w świetle zebranych dowodów nie miał lepszego wyjścia.

Teraz 24-latkowi grozi kara nagany i finansowa w wysokości 5 tys. zł. Ponadto zapłaci nawiązkę zasądzoną przez sąd. Mężczyzna zadeklarował, że poniesie poniesione przez gminę koszty wywiezienia śmieci.