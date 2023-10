Wyraźny spadek ukraińskiego eksportu kukurydzy

Ukraiński eksport zbóż i strączkowych od początku sezonu do 20 października wyniósł 8 mln ton. Oznacza to spadek w ujęciu rocznym o 30%; o tej samej porze rok temu Ukraińcy mogli się pochwalić eksportem na poziomie 11,5 mln ton.

Najmniej “ucierpiał” eksport pszenicy, której wywieziono 4,07 mln ton, czyli o 7% mniej r/r. W przypadku jęczmienia spadek wyniósł 31%; w tym sezonie wyeksportowano 656 tys. ton tego zboża. Największy spadek eksportu zanotowano w przypadku kukurydzy. 3,2 mln ton ton to o 49% mniej r/r. Wyeksportowano za to więcej mąki. 40,3 tys. ton to o 25% więcej r/r.

– Dla porównania: w roku 2022/23 eksport zbóż i roślin strączkowych wyniósł 49 mln ton: pszenicy – ​​16,8 mln ton, jęczmienia – 2,7 mln ton, żyta – 18 tys. ton, kukurydzy – 29,1 mln ton, mąki – 153,6 tys. ton – informuje Agroportal.ua.