Wyraźny spadek cen pszenicy w ostatnim miesiącu. Jakie ceny kontraktów na nowe zbiory rzepaku?

Wydaje się, że póki co to grudzień był miesiącem, w którym najlepiej było sprzedawać pszenicę. Ceny spadły na rynku krajowym, co oczywiście jest efektem spadku cen na światowych giełdach, szczególnie na paryskim MATIF-ie.

Dotyczy to zarówno pszenicy jak i rzepaku i chociaż cena kukurydzy wzrosłą w skali miesiąca, to spadała w ostatnim tygodniu. Notowania pszenicy spadły także za oceanem, chociaż skala spadku była o wiele mniejsza niż w Paryżu, jednak jest to także efekt osłabienia dolara wobec euro.

– Na razie uspokojenie sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej przekłada się na niższe ceny zbóż. Wydaje się, że inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę nie nastąpi, przynajmniej w czasie olimpiady zimowej w Chinach, na której otwarciu będzie prezydent Putin. Nadal bardzo konkurencyjny eksport pszenicy i kukurydzy z basenu Morza Czarnego odbiera część rynków zbytu krajom UE i Stanom Zjednoczonym. Amerykański kontrakt tanieje wraz z poprawą warunków pogodowych na terenach upraw twardej czerwonej pszenicy ozimej. W Chicago ceny pszenicy wróciły w pobliże dołka z połowy stycznia, a w czwartek pomogła w tym tygodniowa sprzedaż eksportowa (zamówienia netto) na symbolicznym poziomie 57,5 tys. ton – informuje e-WGT.

– Unijny rzepak ze starych zbiorów potaniał w w skali tygodnia o 14 euro (-2,1 proc.), do 696,5 EUR/t. O mniej niż 100 euro/t tańszy jest kontrakt na sierpień (nowy zbiór) – informuje serwis.