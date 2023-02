Wyprzedzające finansowanie w ramach Planu Strategicznego dla WPR. Projekt trafił do konsultacji publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyprzedzającego finansowania pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 został 1 lutego skierowany do konsultacji publicznych.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, rozliczania i zwrotu środków publicznych przeznaczonych pomoc finansową w ramach WPR, oraz formy i sposób zabezpieczania wypłaconych środków.

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano rozwiązanie pozwalające uniknąć obowiązku ustanawiania dwóch zabezpieczeń w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową, tj. jednego na potrzeby przekazania wyprzedzającego współfinansowania pomocy, drugiego jako wymóg należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy. Zamiast tego zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy będzie jednocześnie zabezpieczeniem środków wyprzedzającego współfinansowania, ustanawianego w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową.

Ministerstwo podaje przykład takiej sytuacji: Beneficjent we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o wypłatę wyprzedzającego współfinansowania do agencji płatniczej jednorazowo w wysokości 2 500 000 zł. Agencja płatnicza pozytywnie oceniła wniosek o przyznanie pomocy, tym samym potwierdzając możliwość wypłaty wyprzedzającego współfinansowania w kwocie 2 500 000 zł (kwota przyznanej pomocy jest odpowiednio wyższa). Aby otrzymać tę kwotę, beneficjent musi ustanowić zabezpieczenie w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową, do dnia rozliczenia środków, na całkowitą kwotę wynikającą z umowy o przyznanie pomocy w celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy, jeżeli takie zabezpieczenie jest wymagane. Na podstawie takiego zabezpieczenia agencji płatnicza może wypłacić wyprzedzające współfinansowanie w wysokości 2 000 000 zł, ponieważ ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy jest równoznaczne z ustanowieniem zabezpieczenia środków na wyprzedzające współfinansowanie. Na pozostałą kwotę w wysokości 500 000 zł (2 500 000 zł całkowita kwota wyprzedzającego współfinansowania – 2 000 000 zł zabezpieczenie w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową = 500 000 zł) wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie, w co najmniej jednej z form: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, weksla z poręczeniem wekslowym banku.

W przypadku gdy, zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy ustanawianie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy nie jest wymagane, to jednak dla wypłaty wyprzedzającego współfinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia środków wyprzedzającego współfinansowania do wysokości 2 000 000 zł w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową, a na kwotę przekraczającą 2 000 000 zł (w podanym przykładzie 500 000 zł) dodatkowego zabezpieczenia w co najmniej jednej z form wymienionych wyżej.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368952/katalog/12948344#12948344) O ocenę projektu poproszono 169 podmiotów – instytucji naukowych, urzędów publicznych, organizacji branżowych zrzeszających producentów żywności, izb, związków i stowarzyszeń rolniczych. Strony mogą zgłaszać swoje uwagi w ciągu 21 dni.