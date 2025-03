Wypłata dopłat do końca marca? Wiceprezes ARiMR odpowiada [video]

Czy rolnicy, tak jak obiecywał wiceminister Krajewski, doczekają się wypłaty dopłat bezpośrednich w marcu? Ilu rolników nie otrzymało jeszcze dopłat i kiedy poznamy stawki dopłat dobrostanowych? Między innymi o to pytaliśmy wiceprezesa ARiMR, Leszka Szymańskiego.

Miliard złotych w ramach dopłat w marcu

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2024 rok. Na konta rolników trafiło już 16,25 mld zł. Do wypłaty pozostało więc ok. 3 mld zł.

Czy zgodnie z obietnicą wiceministra Stefana Krajewskiego rolnicy otrzymają przelewy z ARiMR do końca marca? O to zapytaliśmy wiceprezesa ARiMR, Leszka Szymańskiego.

– W marcu chcemy wypłacić rolnikom 1 miliard złotych w ramach płatności obszarowych. I plan jest taki, żeby do końca marca wydać rolnikom wszystkie decyzje dotyczące płatności obszarowych. Kwiecień chcemy natomiast zostawić na ekoschemat Dobrostan zwierząt – podkreślił wiceprezes.

Szymański poinformował jednocześnie, że ARiMR do 26 marca przekaże ministerstwu rolnictwa dane, na podstawie których resort określi stawki dopłat do Dobrostanu zwierząt. Poznamy je więc najprawdopodobniej na początku kwietnia.

Część rolników czeka na zaliczki

Mimo że zbliża się kampania dopłat bezpośrednich 2025, jeszcze nie wszyscy rolnicy otrzymali zaliczki za 2024 rok. Prezes Szymański wyjaśnił, że ARiMR nie wypłaciła do tej pory zaliczek dopłat bezpośrednich 7668 rolnikom. Z tego 1886 ma zawieszony numer sprawy, co jest spowodowane śmiercią rolnika lub przekazaniem gospodarstwa. Przyczyną braku zaliczek jest też zmiana numeru rachunku bankowego. Poza tym ARiMR czekała na zaimplementowanie nowej ortofotomapy do systemu, by rolnicy nie musieli zwracać dopłat, jeśli okazałoby się, że są różnice w wielkości działek.

– Co roku dla połowy obszaru Polski wymieniane są ortofotomapy. Robione są nowe zdjęcia, na podstawie których ARiMR wyznacza powierzchnię kwalifikującą się do dopłat bezpośrednich. Wcześniej zdarzało się, że rolnicy musieli zwracać część dopłat, bo po weryfikacji map okazywało się, że im się nie należą. Więc żeby nie wykonywać oceny wstecznej wniosków na podstawie nowych map, poczekaliśmy na zaimplementowanie ortofotomapy na podstawie, której zweryfikujemy działki i wypłacimy rolnikom dopłaty – podkreślił Szymański.

Natomiast żadnych zaliczek (ani dopłat bezpośrednich ani płatności z II filara) nie otrzymało 4993 rolników. Część z tych spraw jest związana z kontrolą na miejscu (w tym roku kontrolowanych było ponad 82 tysięcy gospodarstw).

– Zostało nam już tylko 2000-3000 raportów do weryfikacji po kontroli na miejscu – wyliczył.

