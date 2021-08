Wypalanie ściernisk to nie tylko konsekwencje finansowe

Żniwa powoli dobiegają końca, a wraz z tym po raz kolejny nasili się zjawisko wypalania ściernisk. W świadomości wielu rolników takie działanie jest prostym sposobem na pozbycie się niechcianej słomy i resztek chwastów. Niestety jest zupełnie odwrotnie i poza szkodami jakie wyrządzamy glebie, narażamy się na dotkliwe kary finansowe.

Najważniejszą rzeczą jaką powinniśmy wziąć pod uwagę wzniecając ogień na ściernisku jest fakt, że takie wypalanie nie jest korzystne dla naszych użytków rolnych, a poważny pożar może zaburzyć równowagę ekosystemu na kilka lat. Ponadto wypalanie trudno jest kontrolować, co często skutkuje pożarami lasów czy zabudowań.

Jeśli nie przemawiają do nas względy ekologiczne, to powinny chociaż przemówić względy finansowe. Za wypalanie ściernisk czy traw grozi grzywna w wysokości od 5 do 20 tys. zł, a jeżeli spowoduje ono pożar zagrażający życiu lub zdrowiu lub zniszczenie mienia wielkich rozmiarów, sprawca podlega karze do 10 lat więzienia.

Inną, nie mniej istotną kwestią, powinna być świadomość utraty dopłat bezpośrednich. Prawo do nakładania kar ma również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ rolnicy zobligowani są do niewypalania użytków, aby uzyskać płatności obszarowe w ramach PROW. Jego złamanie grozi zmniejszeniem płatności o 3 proc., jednak może być też zmniejszona o 1 proc. lub zwiększona do 5 proc., zależy to od stopnia winy beneficjenta.

Za świadome wypalanie gruntów rolnych przewidziana jest kara zmniejszenia dopłat o 1/4. Agencja może też pozbawić użytkownika dopłat za dany rok, jeżeli ten stosuje takie praktyki uporczywie. Warto zatem kilka razy zastanowić się zanim podejmiemy decyzję o wypalaniu naszych gruntów.