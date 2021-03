Wypadek z udziałem traktora. Jedna osoba w ciężkim stanie

Do dramatycznie wyglądającego zderzenia ciągnika rolniczego marki Ursus oraz Fiata Tipo doszło 9 marca w miejscowości Studzieniec (województwo wielkopolskie).

Doszło tam do wypadku z udziałem samochodu osobowego, którym podróżowały cztery osoby (w tym 2 dzieci) oraz traktora, którego kierowca najprawdopodobniej wyjechał nagle wprost pod osobówkę. Ta ostatnia została bardzo poważnie uszkodzona, a wewnątrz niej wezwani na pomoc strażacy zastali zakleszczonego mężczyznę.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do mężczyzny przy pomocy urządzeń hydraulicznych oraz ewakuowaniu go z pojazdu do śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala w Poznaniu. Pozostałe osoby podróżujące samochodem oraz kierowca traktora o własnych siłach opuściły pojazdy, trzy z nich (w tym dwójkę dzieci) przewieziono jednak na obserwację do szpitala w Obornikach.

W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział brało łącznie 6 zastępów w sile 22 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pawł Palica

Zdjęcia: JRG Oborniki