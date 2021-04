Wypadek podczas prac polowych w Burzynie. Ciągnik bez operatora najechał na mężczyznę

Do bardzo groźnego wypadku z udziałem ciągnika rolniczego i jego kierowcy doszło 7 kwietnia w miejscowości Burzyn pod Łomżą.

Pracujący w polu traktor “samoistnie” najechał tam na 71-letniego mężczyznę, który dzięki interwencji lokalnego księdza został później przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Ok 10.20 została poinformowana policja o wypadku podczas prac polowych w Burzynie. O wypadku służby powiadomił ksiądz. Z ustaleń policjantów wynika, że 71-letni mężczyzna zostawił ciągnik na luzie i wyszedł. Traktor prawdopodobnie zaczął się staczać, a mężczyzna chciał do niego wskoczyć. Niestety, zamiast do środka, dostał się pod ciągnik, który po nim przejechał.

Poszkodowany był trzeźwy i przytomny.

