Wyniki Grupy Azoty po pierwszym półroczu 2018 pod presją czynników zewnętrznych

W bieżącym tygodniu odbyło się spotkanie prasowe, na którym zaprezentowano wyniki finansowe Grupy Azoty. Poinformowano, że Grupa Azoty za okres I półrocza zanotowała wynik EBITDA w wysokości 529 mln zł przy przychodach rzędu 4,88 mld zł. Na uwagę zwraca fakt, iż spadek wyniku operacyjnego (EBITDA – czyli zysk przed amortyzacją i opodatkowaniem) o 185 mln r/r (26% r/r) realizowany jest przy wzroście przychodów ze sprzedaży (o blisko 8 mln zł w stosunku do analogicznego okres ubiegłego roku). Wskazuje to wyraźnie, że wyniki pierwszego półrocza 2018 r. w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej.

Firma podkreśla trzy czynniki, które wpłynęły na wynik Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2018 roku. Są to niekorzystne warunki pogodowe w I kwartale, wysokie stany magazynowe nawozów w II kwartale oraz wysokie ceny gazu, węgla i praw do emisji CO2.

– Mamy za sobą okres niespotykanej w historii Grupy Azoty zmienności otoczenia rynkowego, która w sposób zauważalny zachwiała stabilnością wyników segmentu nawozowego. Pierwsze półrocze 2018 roku z całą okazałością pokazuje, że tylko pełna realizacja kluczowych celów strategii spółki do 2020 roku będzie trafną odpowiedzią na główne wyzwania stające przed Grupą Azoty zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku nawozowo-chemicznym. Widać, jak wielką wartość stanowi już teraz i będzie stanowić w przyszłości dywersyfikacja naszego biznesu. Dlatego jej kontynuacja jest jednym z 4 filarów naszej strategii do roku 2020-powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Zachwianie stabilności wyników sektora nawozowego nie dotyczyło segmentu Tworzyw i Chemii, które w omawianym okresie zrealizowały marże EBITA powyżej 14%.

Zdaniem przedstawicieli firmy, aktualna wycena giełdowa nie odzwierciedla prawdziwej wartości Grupy Azoty.

– Pesymizm, jaki zauważamy w notowaniach, jest wynikiem przejściowych zawirowań rynkowych, natomiast nie narusza solidnych fundamentów, które powinny stanowić o wycenie spółki w długim horyzoncie. Analiza sytuacji finansowej z perspektywy kluczowych biznesów pokazuje znaczącą korektę marż w segmencie nawozów. Wspomniane zawirowania pogodowe miały znaczący wpływ na ograniczenie aplikacji azotu (ograniczenie 1 dawki), co przełożyło się na zwiększony poziom podaży. Dodatkowo zwiększony import produktów ze strony producentów o niższej bazie kosztowej wymusił działania obronne rodzimego rynku nawozowego. Czyniliśmy to poprzez elastyczną politykę cenową połączoną z intensyfikacją produkcji azotu dla biznesu chemicznego. W okresie przejściowym takie działania przyniosły negatywne odzwierciedlenie w wynikach, jednak pozwoliły utrzymać pozytywny stabilny cash flow oraz zbudowały przestrzeń do realizacji marż w nowym sezonie nawozowym. Na koniec czerwca segment notuje EBITDA na poziomie blisko 100 mln przy przychodach 2,3 mld – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse.

Grupa w segmencie Chemia wypracowała wyższy wynik o 47 mim zł i lepsze parametry marży( 14,4% vs 12,6% ). Ostatecznie segment Chemia zakończył półrocze z przychodami na poziomie 1,5 mld ( wyższymi o 163 mln) przy EBITDA 218 mln.

W Tworzywach Grupa odnotowała wynik EBITDA porównywalny z rokiem poprzednim na poziomie 120 mln, przy przychodach na poziomie 831 mln (wyższych o 12% niż w roku poprzednim).

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie, jak i poszczególnym zakładom.

Źródło: Grupa Azoty