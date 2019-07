Wynajem długoterminowy maszyny rolniczej – nowe kompleksowe rozwiązanie dla rolników

Producenci maszyn rolniczych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferują niestandardowe rozwiązania, których celem jest możliwość skorzystania z nowych wydajnych maszyn oraz precyzyjna informacja na temat wszystkich kosztów ich eksploatacji. Jedną z takich propozycji jest oferta wynajmu długoterminowego, to rozwiązanie cieszy się rosnącym zainteresowaniem na rynku samochodowym. W branży maszyn rolniczych CLAAS jest jedną z pierwszych firm oferujących takie kompleksowe rozwiązanie w swojej sieci dealerskiej.



Intensywny okres żniwny, krótkie terminy prac polowych, wysokie plony czy niepewność dotycząca pogody sprawiają, że rolnicy potrzebują maszyn, które spełnią ich wysokie oczekiwania jeśli chodzi o duży komfort w trakcie długiego dnia pracy, wysoką wydajność, niski koszt eksploatacji. Równocześnie, rolnik prowadzący swój biznes stara się przewidzieć precyzyjnie koszty produkcji, w tym koszty użytkowania maszyny.

Jedną z ciekawych i bardzo kompleksowych propozycji jest wynajem długoterminowy maszyn, który jest doskonałą odpowiedzią na oczekiwania rolników.

– Sukces i zadowolenie klienta jest naszym kluczowym celem, dlatego w naszej ofercie szukamy rozwiązań, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. CLAAS Financial Services ma w swojej palecie kompleksowe produkty finansowe skrojone pod indywidualne potrzeby właścicieli gospodarstw rolnych. Długoterminowy najem nowych maszyn rolniczych jest jednym z przykładów takich produktów, który bardzo przejrzyście i transparentnie określa koszty wielu elementów składowych w trakcie wynajmu – mówi Przemysław Onasz z CLAAS Financial Services.

Właśnie z długoterminowego wynajmu aż dziewięciu nowych maszyn CLAAS skorzystało Grupa Laird Agro, która jest jednym z większych producentów rolnych na Żuławach. Laird Agro Group rozpoczęła swoją działalność w Polsce 25 lat temu i obecnie prowadzi produkcję rolną w siedmiu lokalizacjach w Polsce na łącznej powierzchni ponad 4000 ha. Znaczna część z tej powierzchni (2500 ha) jest dzierżawiona. Produkcja skupia się na uprawie przede wszystkim pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych oraz ziemniaków. Należy podkreślić, że gospodarstwo osiąga bardzo wysokie polny np. 10 t/ ha pszenicy, 4,5 t/ ha rzepaku, 100 t/ha buraków cukrowych. Cały plon zebranej pszenicy jest wysokiej jakości i sprzedawany jako ziarno konsumpcyjne. Osiąganie tak dużych plonów o wysokiej jakości wymaga stosowania nowoczesnych i bardzo wydajnych maszyn.

Mając na względzie nasze wysokie plony oraz fakt, że w ostatnim okresie rozpoczęliśmy uprawę na dodatkowo wydzierżawionej powierzchni 1500 ha, podjęliśmy decyzję o wynajmie długoterminowym floty nowych maszyn CLAAS – stwierdza Piotr Gawecki Prezes Grupy Laird Agro.

Grupa Laird Agro zdecydowała się na wynajem 6 szt. kombajnów CLAAS TUCANO 440, 1 szt. ciągnika AXION 950 oraz 2 szt. ciągnika AXION 800.

Przejrzystość oferty i pełna obsługa serwisowa

Na czym polega usługa wynajmu długoterminowego? W ramach wynajmu, klient otrzymuje takie elementy oferty jak: pełna dowolność konfiguracji maszyny, udostępnienie maszyny na uzgodnioną liczbę motogodzin na każdy rok, ubezpieczenie maszyny, ochronę gwarancyjną, serwisowy pakiet obsługowy, wsparcie przez doświadczony serwis dealera za pomocą systemu Remote Service oraz monitorowanie maszyny za pomocą systemu Telematics, czyli telematycznego systemu transmisji danych umożliwiający monitorowanie i dokumentowanie parametrów pracy maszyny, lokalizacji, śladów przejazdów i danych plonowania.

Profesjonalna zdalna diagnostyka maszyn Remote Service jest znakomitym narzędziem do znacznego skrócenia czasu zdiagnozowania i usunięcia ewentualnej awarii maszyny.

Kluczowe informacje, takie jak: ostrzeżenia, kody błędów wraz z warunkami panującymi w jakich te błędy wystąpiły oraz lokalizacja i nadchodzące przeglądy serwisowe są przesyłane za zgodą Zarządu Gospodarstwa na specjalny serwer. Do tych informacji dostęp ma Dealer firmy CLAAS, który diagnozuje maszynę, następnie uzgadnia z Przedstawicielem Gospodarstwa termin wizyty serwisanta. Przygotowany serwisant, wyposażony w potrzebne części określone na podstawie zdalnej diagnostyki, przyjeżdża do maszyny w miejscu jej lokalizacji, którą również odczytał dzięki systemowi Remote Service.

To co przekonało nas do tego typu programu, to z góry określona wysokość kosztów, które będziemy ponosić użytkując maszyny. Raty zawierają w sobie m.in. usługi serwisowe, ochronę gwarancyjną na okres najmu oraz pełne ubezpieczenie obejmujące ryzyko związane z pracą maszyny. Kluczowym argumentem jest doświadczony dealer CLAAS – firma AGRIMASZ, której serwis będzie sprawował piecze nad wynajmowanymi maszynami. Dodatkowo nie musimy martwić się o sprzedaż maszyn po okresie najmu. Wynajęte maszyny będą odebrane przez Centrum Maszyn Używanych CLAAS Polska – mówi Piotr Gawecki Prezes Grupy Laird Agro.

Rola doświadczonego Dealera

Kompleksowa oferta wynajmu długoterminowego może być przygotowana i realizowana tylko i wyłącznie przez bardzo doświadczonego dealera maszyn rolniczych, który dysponuje szeroko rozwiniętym serwisem, wyposażonym w nowoczesne narzędzie do zdalnej diagnostyki maszyn np. Remote Service oraz rozbudowanym magazynem części i zapleczem maszyn zastępczych. W przypadku Gospodarstwa Laird Agro najem maszyn i ich obsługa serwisowa będzie prowadzona przez firmę AGRIMASZ z Fiszewa, która jest autoryzowanym Dealerem CLAAS Polska od 2010 roku. Należy pokreślić, że właściciele firmy AGRIMASZ Jarosław Kogut i Piotr Trawiński mają bardzo długie, ponad 30 letnie doświadczenie w sprzedaży i obsłudze maszyn rolniczych.

Wynajem długoterminowy oferujemy przede wszystkim na kombajny zbożowe, sieczkarnie, oraz ciągniki serii: ARION, AXION i XERION jednocześnie przygotowywane są warunki na ładowarki teleskopowe i wielkogabarytowe prasy kostkujące. Okres wynajmu oraz limit motogodzin na każdy rok jest ustalany z Klientem indywidualnie. Dzięki systemowi telematycznemu Telematic w tej flocie kombajnów mamy możliwość obserwowania wyników pracy i doradzania poszczególnym operatorom różnych ustawień aby wszyscy osiągali równe maksymalne wydajności na tym samy polu – mówi Bartosz Niski Kierownik Handlowy firmy AGRIMASZ – dealer CLAAS.

Obecnie firma AGRIMASZ posiada obok głównej siedziby dwa oddziały w miejscowości Nowa Karczma i Niepruszewo, gdzie planowane jest otwarcie nowego salonu i hali warsztatowej w najbliższych miesiącach.

Transparentność oraz kompleksowość wynajmu długoterminowego nowych maszyn rolniczych umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne określenie planu biznesowego działalności gospodarstwa. Najem umożliwia także optymalizacje podatkową gospodarstwa, ponieważ wszystkie raty najmu stanowią koszt uzyskania przychodu.

Informacja prasowa CLAAS