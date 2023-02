Wymieszanie obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji. Aplikacja mobilna już gotowa

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dla rolników, którzy w tegorocznej kampanii dopłat chcą realizować w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” praktyki „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji” oraz „Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo”, przygotowana została dodatkowa funkcjonalność aplikacji “Mobilna ARiMR”.

Od ubiegających się o wsparcie w ramach tych ekoschematów wymagać się będzie potwierdzenia wykonania określonych zabiegów agrotechnicznych poprzez przesłanie do Agencji zdjęcia geotagowanego. Do tej pory wykonywało się je w odpowiedzi na zlecenie Agencji, teraz rolnik będzie mógł sfotografować dany obszar i przesłać zdjęcie za pośrednictwem aplikacji przy użyciu polecenia: „Zadanie z własnej inicjatywy”, co będzie dowodem na zrealizowanie określonej pracy – np. przyorania obornika w ciągu 12 godzin od jego wywiezienia na pole – w wymaganym czasie.

Aplikacja jest przeznaczona na urządzenia z systemem Android w minimalnej wersji 5.0 oraz system iOS w wersji 9.0 lub nowszy, korzystanie z aplikacji odbywa się w języku polskim. Przeznaczona jest do użytku w orientacji wertykalnej. Do poprawnego działania aplikacji użytkownik musi zezwolić na uruchomienie lokalizacji (w przypadku próśb powiązanych z działkami).

Więcej informacji ARiMR zamieszcza na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/mobilna-arimr