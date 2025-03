Czy to już czas na wymianę opon w ciągniku? Sprawdź, czy powinieneś to zrobić

Koszt wymiany opon w ciągniku potrafi być znaczący i z tego powodu wielu rolników potrafi zbyt długo jeździć na mocno zużytych oponach. To zaś może wpływać na spadek wydajności pracy i wzrost kosztów eksploatacji ciągnika. Kiedy zatem trzeba wymienić opony w ciągniku, aby zachować jak najlepszą wydajność i jednocześnie zoptymalizować koszty?

Jest kilka czynników, które pomogą nam określić czy opona nadaje się już do wymiany. Pierwszym jest oczywiście zużycie bieżnika, kolejnym nierównomierne zużycie no i wreszcie uszkodzenia mechaniczne opony.

Nie można jeździć “do końca”

Specjaliści z firm oponiarskich i sami wulkanizatorzy określają jako podstawowe kryterium wymiany opon w ciągniku wysokość bieżnika. Przyjmuje się, że gdy spadnie ona o 65 – 70 proc., to nadszedł czas na wymianę ogumienia. Wartość ta jest jednak czysto orientacyjna i w zależności od zastosowania oraz mocy maszyny może być różna. Przy traktorach większej mocy warto zachować obszerniejszy margines i wymienić oponę wcześniej, ale zwykle około przy 70 proc. zużycia zaczną nam doskwierać problemy z przyczepnością a także spadkiem wydajności ciągnika i jednocześnie wyraźnie zwiększonym zużyciem paliwa.

Opony powinny się równomiernie zużywać

Jeśli w naszym ciągniku opony nie zużywają się równomiernie, to najpierw trzeba ustalić przyczynę nierównomiernego zużycia, aby uniknąć powtórzenia się tego zjawiska na nowych oponach. Tych przyczyn może być wiele i mogą być związane m.in. z problemami mechanicznymi, układem kierowniczym, ciśnieniem i nie tylko. Dopiero po rozwiązaniu problemu można wymienić komplet opon, aby zapewnić bardziej regularne zużycie.

Dlaczego jest to tak istotne? Otóż jeśli na jednej osi mamy opony zużyte w różnym stopniu, to praca na nich może prowadzić np. do uszkodzenia dyferencjału ciągnika ze względu na to, że opony mają różny obwód i obracają się z różną prędkością prowadząc chociażby do uszkodzenia wspomnianego mechanizmu, którego koszty naprawy nie będą należeć raczej do najniższych.

Mechaniczne uszkodzenia kwalifikujące opony do wymiany

Jeśli podczas pompowania opony pojawi się nawet niewielkie wybrzuszenie oznacza to, iż struktura opony została uszkodzona, co może być spowodowane przez kamień, korzeń, gałąź lub uderzenie boczne. Jazda na takiej oponie może doprowadzić do jej rozerwania i w konsekwencji do znacznie poważniejszych uszkodzeń ciągnika, więc taką oponę trzeba bezwzględnie wymienić.

W przypadku opon ciągnikowych można zauważyć wiele widocznych przecięć, ale niektóre z nich nie mają większego znaczenia, podczas gdy inne wymagają wymiany opon w celu uniknięcia wypadku. Lekkie przecięcia na górnej części klocków lub na ich spodzie nie stanowią z reguły problemu. Inaczej ma się sprawa w przypadku przecięć ścian bocznych lub wewnętrznej struktury opony. Te są znacznie bardziej problematyczne.

Jeśli zauważymy bardzo głębokie przecięcie w dowolnym miejscu opony, nawet przy niewielkiej utracie ciśnienia, należy zdjąć oponę, aby upewnić się, że jej struktura nie została naruszona i aby wulkanizator mógł ocenić, czy opona będzie nadawała się do naprawy, czy też konieczna będzie wymiana ogumienia.

